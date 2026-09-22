Végre kikérték Magyar Péter mentelmi jogát – mutatjuk, milyen botrányosan viselkedett aznap éjjel + videó
Hónapokba telt az ügyészségnek, mire kikérte Magyar Péter mentelmi jogát a telefonlopási ügyben. Emlékezetes, a miniszterelnök még 2024 nyarán keverte magát botrányba az Ötkert nevű szórakozóhelyen, ahol nem tetszett neki, hogy viselkedését mások videózzák.
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