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A világ legjobb csapata ellen játszik a magyar női kézilabda-válogatott

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Golovin Vlagyimir bízik benne, hogy 59 perc után fog eldőlni a női kézilabda Eurokupa szombati elődöntője az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Norvégia ellen. A magyar női kézilabda-válogatott a világ jelenlegi legjobb csapatával csap össze, s ez megismétlődik majd a decemberi Európa-bajnokságon is.

Lantos Gábor
2026. 09. 22. 16:57
Nem lesz könnyű dolga a magyar női kézilabda-válogatottnak Norvégia ellen Fotó: LISELOTTE SABROE Forrás: Ritzau Scanpix
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Ilyés Ferenc, a magyar szövetség elnöke örül neki, hogy Bukarestben lesz a négyes döntő, hiszen a papírforma alapján az Eb-középdöntőben találkozik a magyar válogatott mindhárom bukaresti riválissal.

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke - Fotó: Árvai Károly

 „Várhatóan lesz egy magyar-román meccs Kolozsváron, aminek parázs hangulata lesz, jó felkészülés lehet, ha találkozunk velük. Bár okozzunk meglepetést és játsszuk velük a döntőt” - fűzte hozzá Ilyés, aki szerint hasznos lesz ez a két mérkőzés, hiszen a fő cél a kontinensviadal lesz.

Pálinger Katalin, az MKSZ alelnöke saját „komoly és fontos győzelmek szép emlékeivel” utazik Bukarestbe, várakozása szerint „jó erőfelmérő, fontos mérföldkő” lesz ez a hétvége a válogatott számára. Fantasztikus hangulatra és akár az Eb végjátékához méltó, magas színvonalú mérkőzésekre szít.

Szeretném azt látni, hogy évről évre mentálisan is, fizikálisan is közelebb kerülünk a norvégokhoz.

Bízom benne, hogy eljön majd az az időszak, amikor mérkőzésszám alapján a mi csapatunk számít majd a legrutinosabbnak egy világversenyen” - fejtette ki Pálinger.

 

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