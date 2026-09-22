A világ legjobb csapata ellen játszik a magyar női kézilabda-válogatott

Ilyés Ferenc, a magyar szövetség elnöke örül neki, hogy Bukarestben lesz a négyes döntő, hiszen a papírforma alapján az Eb-középdöntőben találkozik a magyar válogatott mindhárom bukaresti riválissal.

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke - Fotó: Árvai Károly

„Várhatóan lesz egy magyar-román meccs Kolozsváron, aminek parázs hangulata lesz, jó felkészülés lehet, ha találkozunk velük. Bár okozzunk meglepetést és játsszuk velük a döntőt” - fűzte hozzá Ilyés, aki szerint hasznos lesz ez a két mérkőzés, hiszen a fő cél a kontinensviadal lesz.

Pálinger Katalin, az MKSZ alelnöke saját „komoly és fontos győzelmek szép emlékeivel” utazik Bukarestbe, várakozása szerint „jó erőfelmérő, fontos mérföldkő” lesz ez a hétvége a válogatott számára. Fantasztikus hangulatra és akár az Eb végjátékához méltó, magas színvonalú mérkőzésekre szít.

Szeretném azt látni, hogy évről évre mentálisan is, fizikálisan is közelebb kerülünk a norvégokhoz.

Bízom benne, hogy eljön majd az az időszak, amikor mérkőzésszám alapján a mi csapatunk számít majd a legrutinosabbnak egy világversenyen” - fejtette ki Pálinger.