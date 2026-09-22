Úgy spórol a Tisza-kormány, hogy minden eddiginél nagyobb apparátust tart fenn

Hiányzó SZMSZ-ek

Ugyancsak figyelemre méltó, hogy bár az átláthatóságot és a transzparenciát hirdeti a Tisza-kormány, gyakorlatilag lehetetlen kibogozni a kabinet működését. A kormány honlapján mindössze a miniszterek neve található meg, a kabinet többi tagjáról szinte semmilyen információ nem elérhető. Mindemellett egyelőre csak 8 tárcának van kihirdetett szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ-e). Érdekesség, hogy a Miniszterelnökségnek és az Igazságügyi Minisztériumnak még ideiglenes szabályzata sincsen.

Emlékezetes: Magyar Péter még májusban széles körű bércsökkentést jelentett be a kormányfőre, a miniszterekre és az államtitkárokra vonatkozólag. A fizetéseket azonban mégsem csökkentették a beharangozott mértékben, a mostani államtitkárok bére pedig nagyjából annyit vihetnek haza mint az Orbán-kormány idején szolgáló kollégáik. A negyvenszázalékos alapilletmény-csökkenés a a parlamenti képviselőknél valójában csak 10-15 százalék közti fizetéscsökkenést jelenthetett. A nagyobb állami vízfej miatt így a korábbinál még többe is kerülhet a központi államigazgatás finanszírozása, hiába ígérte ennek ellenkezőjét Magyar Péter.