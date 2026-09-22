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Úgy spórol a Tisza-kormány, hogy minden eddiginél nagyobb apparátust tart fenn

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Noha Magyar Péter a korábbiaknál jóval kisebb létszámú államapparátust ígért, a Tisza néhány hónapos kormányzása alatt még növelte is az állami vízfejet: minden eddigi rekordot megdöntött a kormányzati felsővezetők száma. A bércsökkentés mértéke sem érte el a beharangozott mértéket, az államtitkárok nagyjából annyit visznek haza mint az előző kormányzat idején. Mindemellett meglehetősen átláthatatlan a minisztériumok működése: számos tárcának még szervezeti és működési szabályzata sincs.

Kárpáti András
2026. 09. 22. 17:00
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Hiányzó SZMSZ-ek

Ugyancsak figyelemre méltó, hogy bár az átláthatóságot és a transzparenciát hirdeti a Tisza-kormány, gyakorlatilag lehetetlen kibogozni a kabinet működését. A kormány honlapján mindössze a miniszterek neve található meg, a kabinet többi tagjáról szinte semmilyen információ nem elérhető. Mindemellett egyelőre csak 8 tárcának van kihirdetett szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ-e). Érdekesség, hogy a Miniszterelnökségnek és az Igazságügyi Minisztériumnak még ideiglenes szabályzata sincsen.

Emlékezetes: Magyar Péter még májusban széles körű bércsökkentést jelentett be a kormányfőre, a miniszterekre és az államtitkárokra vonatkozólag. A fizetéseket azonban mégsem csökkentették a beharangozott mértékben, a mostani államtitkárok bére pedig nagyjából annyit vihetnek haza mint az Orbán-kormány idején szolgáló kollégáik. A negyvenszázalékos alapilletmény-csökkenés a a parlamenti képviselőknél valójában csak 10-15 százalék közti fizetéscsökkenést jelenthetett. A nagyobb állami vízfej miatt így a korábbinál még többe is kerülhet a központi államigazgatás finanszírozása, hiába ígérte ennek ellenkezőjét Magyar Péter.

 

igazságügyi minisztériumtiszavilággazdaságorbán viktor

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Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-kormány

Magyar Péter egyetlen fegyverét a nappaliból is megérthetjük

Odrobina Kristóf avatarja

Sosem gondoltam volna, hogy akkor fogom megfejteni Magyar Péter világát, amikor az óvodás gyermekemet próbálom nyugtatni.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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