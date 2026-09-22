Változatlanul hagyta az alapkamatot a jegybank

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Új inflációs célt határozott meg az MNB: 2028. január elsejétől 2,5 százalék a középtávú cél.

Magyar Nemzet
2026. 09. 22. 17:09
Fotó: Ladóczki Balázs
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A hazai folyamatokat figyelve a közeljövőben fontos kérdés lesz még az is, hogy hogyan alakul majd a költségvetési hiánypálya, milyen célt határoz meg 2027-re a kormány, erre hogyan reagálnak a hitelminősítők, miként fogadja a piac és hogyan csapódik ez le majd a forint mozgásában. 

Azt gondoljuk, hogy néhány hónapnyi kivárás után újra elkezdhet kamatot csökkenteni az MNB, de 2027-nél előbb nem számítunk kamatcsökkentésre. Jövő év végére 5 százalékos alapkamatot várunk

– írták. 

A közleményükben arra is felhívták a figyelmet, hogy a Monetáris Tanács arról is döntött, hogy 2028. január 1-től a középtávú inflációs célt 2,5 százalékban határozza meg, a jelenlegihez hasonló +-1 százalékpontos toleranciasáv fenntartása mellett. 

A 2,5 százalékos inflációs cél jobban tükrözi az ország gazdasági fejlettségét és nagyobb valószínűséggel érhetők el a maastrichti kritériumok Varga Mihály jegybankelnök szerint. 

Emellett 2027-től az EKB gyakorlatához igazodva évente nyolc kamatdöntő ülést tart majd a jegybank.

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