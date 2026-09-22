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Óriási botrány Japánban, szörnyű körülmények az Ázsia Játékokon

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Konténerekben elszállásolt sportolók, közlekedési nehézségek, káosz. Mindez egyáltalán nem jellemző Japánra, de úgy tűnik, hogy a Nagoyában zajló Ázsia Játékok szervezésével nincs minden rendben. S akkor még nagyon finoman fogalmaztunk.

Lantos Gábor
2026. 09. 22. 16:31
Az Ázsia Játékok színpompás megnyitóünnepsége Fotó: XINHUA Forrás: XINHUA
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A francia kapcsolat

A sorozatos botrányok miatt különösen érdekessé vált annak a francia cégnek a szerepe, amely a szervezésben oroszlánrészt vállalt. Ez azért is érdekes, mert korábban Japán nem szívesen engedte ki a kezéből a szervezési munkálatokat, most azonban igen. Sokan éppen a franciák megjelenését kötötték össze a sorozatos balhékkal. 

A háttérben a 2021-es tokiói olimpia utóélete áll.

 A nyári olimpiához kapcsolódó korrupciós ügyek miatt Japánban több nagy reklám- és rendezvényszervező vállalat került kellemetlen helyzetbe, ami az idei Ázsia Játékok szervezésére is hatással volt. A japán sajtóban ezért most egyre többen vetik fel, hogy a hazai szervezési tapasztalatok és kapcsolatrendszer hiánya is hozzájárulhatott a problémákhoz. Ezért kellett bevonni a francia céget, amely azonban - a jelek szerint - nem áll a helyzet magaslatán.

 

Ázsia JátékokJapánbotrány

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