Egyre durvább a Real Madrid kiborulása, az Atlético gúnyos közleményben védi a bírót

Később a Marcának közleményt is küldött az Atlético. – Vannak vörös vonalak, amelyeket nem lehet átlépni, és ezt most ismét megtették. Nem lehet tiszteletlenül bánni másokkal – írta a klub. – A spanyol futball integritása veszélyben van. Ha most nem állítjuk meg ezt, nem lesz visszaút. Ők már most le akarják játszani a visszavágót, megfélemlített játékvezetőkkel, hogy aztán a hibák az ő javukra történjenek. Az egyetlen kijelölés, aminek örülnének, az Megía Dávila lenne – utalt gúnyosan az Atlético Madrid a korábbi játékvezetőre, aki jelenleg a Real Madrid delegáltjaként dolgozik.

A közlemény zárásaként is odaszúrt a riválisnak a győztes csapat.

Gondolkodtunk azon, hogy kinyomtatjuk az összes hibát, amelyekből a Madrid profitált, de kiirtanánk az erdőket, és fenntarthatósági okokból ezt nem tehetjük meg

– áll a szövegben.

A válogatottszünet után, október 10-én a tabellán második Atlético az Alavés vendége lesz, míg a hozzá képest egypontos hátrányban álló Real a Gulácsi Pétert is foglalkoztató Villarrealt fogadja.