A Győr játékosának bűntudata van, amiért Magyarországon hagyta kisbabáját

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Válogatottszünet következik női kézilabdában. A magyar válogatott Norvégia ellen játszik szombaton az Eurokupa elődöntőjében, de a másik ágon is pályára léphetnek majd NB I-es játékosok. Így tehet Sandra Toft is, aki majdnem két év után tért vissza a dán együttesbe.

Wiszt Péter
2026. 09. 22. 8:07
Sandra Toft jól kezdte az idényt Győrben, a héten a dán válogatottban is bizonyíthat a kapus Forrás: Gyorietokc.hu
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Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese Norvégiához és Dániához hasonlóan a legutóbbi Eb-n elért dobogós helyezésével rögtön kvalifikálta magát az idei kontinenstornára, amelynek Románia társházigazdája lesz, ezért ezeknek a válogatottaknak – a négy másik társrendezőhöz hasonlóan – nem kellett selejtezniük a decemberi viadalra.

A magyar női kézilabda-válogatott Eurokupa-kerete:

  • kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC-Toyota Kovács), Bukovszky Anna (MOL Esztergom), Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC)
  • balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC-Toyota Kovács), Petrus Mirtill (DVSC Skyline)
  • balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC, német), Faragó Lea (MOL Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti, román)
  • irányítók: Kajdon Blanka (Váci NKSE), Simon Petra (FTC-Toyota Kovács), Vámos Petra (Metz Handball, francia)
  • beállók: Juhász Kata (DVSC Skyline), Szmolek Apollónia (MOL Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC Skyline)
  • jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Toyota Kovács), Papp Nikoletta (CSM Slatina, román)
  • jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti, román), Kovács Anett (MOL Esztergom)

 

kézilabdaSandra Toftdán női kézilabda-válogatottGyőri Audi ETO KC

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