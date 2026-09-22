A Győr játékosának bűntudata van, amiért Magyarországon hagyta kisbabáját

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese Norvégiához és Dániához hasonlóan a legutóbbi Eb-n elért dobogós helyezésével rögtön kvalifikálta magát az idei kontinenstornára, amelynek Románia társházigazdája lesz, ezért ezeknek a válogatottaknak – a négy másik társrendezőhöz hasonlóan – nem kellett selejtezniük a decemberi viadalra.
A magyar női kézilabda-válogatott Eurokupa-kerete:
- kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC-Toyota Kovács), Bukovszky Anna (MOL Esztergom), Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC)
- balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC-Toyota Kovács), Petrus Mirtill (DVSC Skyline)
- balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC, német), Faragó Lea (MOL Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti, román)
- irányítók: Kajdon Blanka (Váci NKSE), Simon Petra (FTC-Toyota Kovács), Vámos Petra (Metz Handball, francia)
- beállók: Juhász Kata (DVSC Skyline), Szmolek Apollónia (MOL Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC Skyline)
- jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Toyota Kovács), Papp Nikoletta (CSM Slatina, román)
- jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti, román), Kovács Anett (MOL Esztergom)
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