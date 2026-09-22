A Győr játékosának bűntudata van, amiért Magyarországon hagyta kisbabáját

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese Norvégiához és Dániához hasonlóan a legutóbbi Eb-n elért dobogós helyezésével rögtön kvalifikálta magát az idei kontinenstornára, amelynek Románia társházigazdája lesz, ezért ezeknek a válogatottaknak – a négy másik társrendezőhöz hasonlóan – nem kellett selejtezniük a decemberi viadalra.

A magyar női kézilabda-válogatott Eurokupa-kerete: