Marco Rossi kifakadt: „Azért kritizálnak, mert nem beszélek magyarul”

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Marco Rossi nehezen viseli, amikor nem szakmai alapon támadják, és külön kitért azokra a kritikákra is, amelyek azért érik, mert nyolc év magyarországi szövetségi kapitánykodás után sem beszél magyarul. Az olasz szakember szerint az érdemi futballszakmai bírálatot elfogadja, de egészen másként tekint a személyét érintő támadásokra. Marco Rossi a magyarokra jellemzőnek tartott „fóbiákról”, a válogatott fejlődéséről és a Nemzetek Ligája céljairól is részletesen beszélt.

Szalay Attila
2026. 09. 21. 17:31
Marco Rossi a magyar fóbiákról és a Nemzetek Ligája céljairól is részletesen beszélt Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
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A vb-kudarc után Rossi saját pozícióját sem tekintette érinthetetlennek. Elmondása szerint elfogadta volna, ha az MLSZ vezetése úgy ítéli meg, hogy váltásra van szükség a szövetségi kapitányi poszton. A szövetség azonban folytatta vele a közös munkát, Rossi pedig most már egyértelműen előre akar tekinteni.

Már nem csak reagálni akar a magyar válogatott

Szakmai szempontból Rossi szerint jelentős átalakuláson ment keresztül a nemzeti csapat az elmúlt években. Úgy látja, a magyar válogatott fokozatosan eltávolodott a kifejezetten reaktív futballtól, és egyre inkább kezdeményező játékra törekszik.

Ezekben az években fejlődött a magyar válogatott. Sőt, úgy hiszem, sokat fejlődött.

Rossi szerint ehhez természetesen az is kellett, hogy megváltozzon a rendelkezésére álló játékoskeret minősége és karaktere. A kapitány ma már a 4–2–3–1-es és a 4–3–3-as felállást is a csapat adottságaihoz jól illeszkedő rendszernek tartja, de hangsúlyozta: önmagában a formáció másodlagos, a lényeg az, milyen hozzáállással és milyen szándékkal futballozik a csapat.

Szoboszlai Dominiket a válogatott legjobb játékosának nevezte, és arról is beszélt, hogy a Liverpool középpályása az utóbbi időben nagyobb szabadságot kapott, így egyre inkább maga is irányíthatja a magyar csapat játékát.

Varga Barnabás mellé csatárt keres

Rossi azt sem hallgatta el, hogy vannak olyan posztok, ahol továbbra is szűkek a lehetőségei. Külön kiemelte a középhátvéd és a jobbhátvéd szerepkörét, valamint azt, hogy jelenleg sérült Varga Barnabás mellé is szüksége lenne egy olyan támadóra, aki alternatívát jelenthet.

Ez utóbbi szerepkört korábban Szalai Ádám töltötte be, és Rossi szerint azóta sem egyszerű hasonló karakterű, nemzetközi szinten is azonnal bevethető játékost találni. A kapitány hangsúlyozta: a válogatottnál nincs hónapokon át tartó lehetőség a játékosok fejlesztésére. 

A meghívott labdarúgóknak úgy kell megérkezniük, hogy képesek legyenek szinte azonnal végrehajtani a taktikai elképzeléseket.

Rossi jelenleg nagyjából 15–18 olyan játékossal számol, aki stabil alapot jelenthet a keretben, a többi helyért pedig folyamatos a verseny. Vannak fiatalok és újonnan feltűnő játékosok, akiket a szakmai stáb figyel, de a kapitány szerint önmagában a tehetség nem elég: technikai, taktikai és fizikális szempontból is késznek kell lenni a nemzetközi futballra.

A Nemzetek Ligájában a csoportelsőség a cél

A magyar válogatott szeptember 25-én Ukrajna ellen kezdi meg a Nemzetek Ligája-szereplését a Puskás Arénában, majd Észak-Írország következik idegenben. Ezután Georgia érkezik Budapestre, az első négyes szakaszt pedig az Ukrajna elleni, Nagyszombatban rendezendő találkozó zárja.

Rossi nem számít könnyű sorozatra. Külön kiemelte az ukrán válogatott fizikai erejét és a rögzített játékhelyzetekből jelentett veszélyét, Észak-Írország idegenbeli legyőzését pedig még az első hazai mérkőzésnél is nehezebb feladatnak nevezte. A célkitűzés ugyanakkor egyértelmű: Magyarország minden találkozót meg akar nyerni, és a csoport első helyéért akar harcolni.

 

Marco Rossimagyar labdarúgó–válogatottMLSZ

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