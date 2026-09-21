Marco Rossi kifakadt: „Azért kritizálnak, mert nem beszélek magyarul”

A vb-kudarc után Rossi saját pozícióját sem tekintette érinthetetlennek. Elmondása szerint elfogadta volna, ha az MLSZ vezetése úgy ítéli meg, hogy váltásra van szükség a szövetségi kapitányi poszton. A szövetség azonban folytatta vele a közös munkát, Rossi pedig most már egyértelműen előre akar tekinteni.

Már nem csak reagálni akar a magyar válogatott

Szakmai szempontból Rossi szerint jelentős átalakuláson ment keresztül a nemzeti csapat az elmúlt években. Úgy látja, a magyar válogatott fokozatosan eltávolodott a kifejezetten reaktív futballtól, és egyre inkább kezdeményező játékra törekszik.

Ezekben az években fejlődött a magyar válogatott. Sőt, úgy hiszem, sokat fejlődött.

Rossi szerint ehhez természetesen az is kellett, hogy megváltozzon a rendelkezésére álló játékoskeret minősége és karaktere. A kapitány ma már a 4–2–3–1-es és a 4–3–3-as felállást is a csapat adottságaihoz jól illeszkedő rendszernek tartja, de hangsúlyozta: önmagában a formáció másodlagos, a lényeg az, milyen hozzáállással és milyen szándékkal futballozik a csapat.

Szoboszlai Dominiket a válogatott legjobb játékosának nevezte, és arról is beszélt, hogy a Liverpool középpályása az utóbbi időben nagyobb szabadságot kapott, így egyre inkább maga is irányíthatja a magyar csapat játékát.

Varga Barnabás mellé csatárt keres

Rossi azt sem hallgatta el, hogy vannak olyan posztok, ahol továbbra is szűkek a lehetőségei. Külön kiemelte a középhátvéd és a jobbhátvéd szerepkörét, valamint azt, hogy jelenleg sérült Varga Barnabás mellé is szüksége lenne egy olyan támadóra, aki alternatívát jelenthet.

Ez utóbbi szerepkört korábban Szalai Ádám töltötte be, és Rossi szerint azóta sem egyszerű hasonló karakterű, nemzetközi szinten is azonnal bevethető játékost találni. A kapitány hangsúlyozta: a válogatottnál nincs hónapokon át tartó lehetőség a játékosok fejlesztésére.

A meghívott labdarúgóknak úgy kell megérkezniük, hogy képesek legyenek szinte azonnal végrehajtani a taktikai elképzeléseket.