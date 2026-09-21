Megismétlődhetnek a sárgamellényes tüntetések? Franciaország üzemanyag-hiánnyal küzd

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Miközben a közel-keleti háború megzavarja a globális olajellátást és az emelkedő finomítási költségek miatt az egekbe szöknek a lakossági árak Európa-szerte, Franciaországban is rekordmagasságot ért el a dízel ára. A francia kormány hétfőn közzétett új statisztikái szerint a francia benzinkutak mintegy 16 százalékánál üzemanyaghiány tapasztalható.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 21. 13:16
Lezárt benzinkút Franciaországban Fotó: JEAN-FRANCOIS FORT Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csütörtökön végül megállapodás született a kormánnyal, új üzemanyag-támogatást ígértek az ágazatnak, így feloldották a nizzai és frontignani blokádokat. 

Maud Bregeon, az energiaügyekért felelős miniszterhelyettes és kormányszóvivő azt mondta, október 1-jétől új támogatási rendszert vezetnek be „a legkiszolgáltatottabb francia munkavállalók” számára, és a sokat autózó sofőröknek nyújtott meglévő támogatás is a szóba jöhető lehetőségek között szerepel – írja a The Connexion angol nyelvű francia lap. 

A Euronews tudósítása szerint egyébként Franciaországban voltak a legmagasabbak az üzemanyagárak a blokkban az elmúlt időszakban. A The Local pedig azt is hozzátette, hogy 

a francia kormány attól tart, hogy megismétlődnek az úgynevezett sárga mellényes tüntetések, amelyek 2018-ban kezdődtek az üzemanyagárak emelése ellen.

Borítókép: Francia benzinkút (Fotó: AFP)

Franciaországáraküzemanyag

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-kormány

Lannert Judit megmutatta, hogy miniszteri fizetéssel is lehet valaki szegény

Odrobina Kristóf avatarja

A Tisza-kormány az Isten–haza–család hármasból lassan mindent kipipálhat.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.