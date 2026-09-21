Megismétlődhetnek a sárgamellényes tüntetések? Franciaország üzemanyag-hiánnyal küzd

Csütörtökön végül megállapodás született a kormánnyal, új üzemanyag-támogatást ígértek az ágazatnak, így feloldották a nizzai és frontignani blokádokat.

Maud Bregeon, az energiaügyekért felelős miniszterhelyettes és kormányszóvivő azt mondta, október 1-jétől új támogatási rendszert vezetnek be „a legkiszolgáltatottabb francia munkavállalók” számára, és a sokat autózó sofőröknek nyújtott meglévő támogatás is a szóba jöhető lehetőségek között szerepel – írja a The Connexion angol nyelvű francia lap.

A Euronews tudósítása szerint egyébként Franciaországban voltak a legmagasabbak az üzemanyagárak a blokkban az elmúlt időszakban. A The Local pedig azt is hozzátette, hogy

a francia kormány attól tart, hogy megismétlődnek az úgynevezett sárga mellényes tüntetések, amelyek 2018-ban kezdődtek az üzemanyagárak emelése ellen.

Borítókép: Francia benzinkút (Fotó: AFP)