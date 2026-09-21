Fabiny Tamás: Isten nem kívülről nézi a szenvedést

– A cím is egy örök kérdést tesz fel: Látod-e, Isten? Hol van Isten, amikor ártatlan emberek szenvednek?

– Sokáig nem volt címe a műnek. Éreztük, hogy kellene egy, leültünk néhányan gondolkodni, és akkor támadt az ötlet, hogy a Látod-e, Isten? kifejező cím lenne. Benne van az, amit a kérdésében is megfogalmazott: a szenvedő ember keresi mindennek az értelmét. Hol van Isten, amikor emberi nyomorúság van? Hol van Isten természeti katasztrófák idején? Hol van Isten a háborúban? Miért tűri ezt el? Ez régi bibliai kérdés. A legismertebb talán Jób, aki újra és újra feltette: Isten, látod-e a mi szenvedésünket, és hol vagy ebben a világban? Talán az a válasz – lehet, hogy most egy teológiai kérdést két mondattal intézek el –, hogy Isten nem egyszerűen eltűri a szenvedést és kívülről nézi azt, hanem ott van a szenvedésben, ott van a szenvedő emberben. Ha Jézus szenvedésére gondolunk, párhuzam van a Via Dolorosa és a gályarabok útja között. Ahogy ők Pozsonyból, Sárváron keresztül eljutottak Nápolyig, az egy hosszú Via Dolorosa volt az életükben. Rengeteg bántalmazás érte őket, de mindig akadtak segítők is. Így mondhatjuk azt, hogy Isten nem kívülről nézi a szenvedést, hanem látja az embert a szenvedőben, mert ő maga is szenved.

– Az oratórium egyik központi gondolata a szabadság. Hogyan maradhat szabad az ember akkor is, amikor bilincsben van?

– Szabó T. Anna nagyon erősen megfogalmazta a szabadság gondolatát. Ebben talán szerepe van az erdélyi hátterének is: gyerekkorában még átélte a Ceaușescu-diktatúrát és a szabadság hiányát, és ezt azt hiszem, óvatosan bele is vitte a műbe. Talán külön is kiemelte az értelmiség szabadságát, a szabad gondolkodást. Van egy sor az oratóriumban: „vádlott lett az értelmiség”. Hiszen itt nemcsak papokról és prédikátorokról van szó, hanem tanítómesterekről és különböző egyházi alkalmazottakról is. Nekik a bilincsek között is meg kellett őrizniük a szabadságukat. Ha egyszer kiszabadulnak, folytatni tudják a prédikáló és tanító tevékenységüket, ha pedig halálba kell menniük, akkor példát adjanak azok számára, akik nem voltak ilyen erősek.