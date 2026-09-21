A függetlenség ára: a filmesek kivárnak, a mozikat viszont most még elárasztják a magyar filmek

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Bár a hazai filmfinanszírozás az NFI átalakítása miatt egyelőre arra kényszerül, hogy kivárjon, a háttérben nagyon is komoly mozgolódás zajlik, miközben a magyar film idén ősszel sem marad adós a nézőknek. Érkezik többek között a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatása, Nemes László első francia nyelvű filmje és egy rakat független finanszírozású mozi.

Dani Áron
2026. 09. 21. 5:50
Jelenetkép a Mommy Blue című filmből.
Jelenetkép a Mommy Blue című filmből. Forrás: InterCom
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 Szász Júlia és ifj. Vidnyánszky Attila az Egyke című filmben. Fotó: Gordon Eszter / Vertigo Média

Független thrillerek

Amíg egy-két évtizeddel ezelőtt még közmegegyezés tárgyát képezte, hogy állami szerepvállalás nélkül nem lehet magyar nagyjátékfilmet készíteni, az elmúlt évek kitermelték magukból a független finanszírozású filmek hullámát, ami egyelőre nem látszik enyhülni, az őszi filmtermés javát is ezek az alkotások teszik ki. Ennek a hátterét a 30 százalékos adó-visszatérítés és bizonyos esetekben a szervizmunkák nyereségéből visszaforgatott pénzek jelentik (ezeknek a volumene elképesztő mértékben nőtt az utóbbi években, tavaly négy új stúdiókomplexum bővítésére és átadására is sor került), ami valamennyire csökkenti a készítők anyagi kockázatát, de el nem tünteti. 

Ennek köszönhető, hogy az úgynevezett független filmek gyakran nagyközönséget célzó hagyományos zsáner-, nem pedig szerzői filmeket takarnak. 

Ilyen műfaji film Tasnádi István első mozifilmes rendezése, amit az író-rendező saját, a Vígszínházban nagyon sikeres színdarabjából adaptált filmre. Az örökség középpontjában a feleségét gyászoló Árpi bácsi (Mucsi Zoltán) áll, aki az összes megtakarítását egy fiatal lányra (Staub Viktória) költötte, két felnőtt fia (Lengyel Tamás és Molnár Áron) pedig joggal gyanakszik átverésre.

Szintén thrillerhúrokat penget Hartung Attila (FOMO) második nagyjátékfilmje, az ugyancsak független gyártásban elkészült A pokol élővilága, amely egy befolyásos oligarchacsalád ünnepi vacsoráján játszódik, amin egy hívatlan vendég kényszeríti rá a családtagokat, hogy szembenézzenek a vagyonuk mögött húzódó elhallgatott bűnökkel. A családtagokat olyan színészek alakítják, mint Cserhalmi György, Tenki Réka, Mészöly Anna, Lengyel Tamás és Alföldi Róbert, a forgatókönyvet az Itt érzem magam otthont is jegyző, Zsoldos Péter-díjas Veres Attila írta. Az alkotók névsorát és a szinopszist elolvasva nem nehéz kitalálni, hogy a néző nemcsak egy feszült pszichothrillerre vált jegyet, hanem egy újabb vaskos NER-vádiratra is.

Szerzői filmek

A közelmúlt állapotaira kíván reflektálni ­Reisz Gábor októberben érkező negyedik nagyjátékfilmje is, aki korábban már sikerrel forgatott filmet a mai fiatal generáció lebegő életérzéséről (VAN, Rossz versek) és a kibékíthetetlen politikai szekértáborokról (Magyarázat mindenre) is. A Földszint egy abszurd tragikomédiát ígér, ebben egy festőművészből lett banki archiváló, Kristóf (Tompa Ádám) épp nyaralni indulna feleségével, amikor megtudja, hogy apa lesz – ekkor azonban egy baljóslatú penészfoltot fedez fel a szekrény mögött. Ahogy elszántan nyomozni kezd a folt forrása után a lakók között, a ház apró titkai és a kortárs magyar társadalom feszültségei is felszínre törnek.

Múlt hét óta már a mozikban is láthatató Novák Erik szintén független finanszírozásban elkészült szkeccsfilmje: a 10 éjszakás kaland tíz Tinder-randit sző egybe. Ezek olyan témákat boncolnak, mint a virtuális ismerkedések hátulütői, a sivár örömök vagy a spirituális deviancia. Mindezt a hazai filmektől szokatlan 18-as karikával, úgyhogy a film aligha lesz szemérmes. A kisebb sztárparádét felvonultató film egyik érdekessége, hogy az elsők között használ mesterséges intelligenciát.

Sok-sok év után végre elkészült az NFI Inkubátor programjában támogatást nyert Mommy Blue is, Mayer Bernadette személyes élményeiből táplálkozó első nagyjátékfilmje. Ebben egy anya (Für Anikó) cukorbetegség miatti szövődmény következtében fokozatosan elveszíti a látását, miközben a fia (Vilmányi Benett) épp ebben az időszakban válik apává, így kénytelen egyensúlyozni a saját családja és az anyjáról való gondoskodás között. A film az idei Pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb férfi és női főszereplőnek, illetve a legjobb filmnek járó díjakat is hazahozta.

Jean Moulin, a francia belső ellenállási mozgalom legendás vezetőjének utolsó napjairól szól Nemes László negyedik nagyjátékfilmje, a Moulin, amit ezúttal francia–magyar koprodukcióban forgatott, francia főszereplőkkel. A 35 mm-es filmre rögzített mozi világpremierje májusban volt a 79. cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában.

Várhatóan az ősz folyamán kerül a mozikba Buvári Tamás megtörtént eseményeken alapuló filmje, a Föld és vas. A három idősíkban játszódó történet az otthontól való elszakadás különböző formái­ról szól: a második világháború utáni kitelepítésekről, az 1980-as évek erdélyi magyar polgárainak betelepüléséről, valamint a 2020-as évek migrációs hullámáról. A film májusban a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon elnyerte a Magyar Filmoperatőrök Egyesületének (HCA) díját. 

Október elején kerü a moziba Bongor tavaly megjelent, Fonogram-díjas Extázis című konceptalbumát feldolgozó „albumfilmje”, ami valós és fikciós jeleneteken keresztül bontja ki a művész addikcióval, családi traumákkal és a józanságért vívott küzdelmével kapcsolatos történetét.

Romantikus komédiák

Ősszel érkezik a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatása, amely ezúttal is Demjén Ferenc örökzöld slágereire épül, és visszatér benne minden korábbi szereplő. A történet a kétezres évek elején veszi fel újra a fonalat, a rendezői széket Dyga Zsombor (Aranyélet, Sárkányok Kabul felett) örökölte meg Orosz Dénestől (Comin Out, Seveled), aki ezúttal egy másik romkom rendezését vállalta magára: a Félrelépni szabad középpontjában Luca (Czakó Julianna) és Bálint (Hevesi László) stabilnak hitt kapcsolata áll, ami egy ártatlannak induló baráti játék miatt a teljes megsemmisülés szélére sodródik. A film Georges Feydeau klasszikus, A hülyéje című színdarabjának modern, mai magyar környezetbe helyezett adaptációja.

Igencsak jó előérzetünk van Dobó Kata és Szilágyi Fanni fantasztikus elemekkel átszőtt romantikus vígjátékáról, a Hunyadi-sorozat szereplőivel (Hermányi Mariann-nal és Kádár L. Gellérttel) forgatott Még egy kívánságról. A film egy olyan mágikus füzet körül bonyolódik, ami valóra váltja használója legkülönfélébb kívánságait, így tér vissza többek között a vonalas telefonok nosztalgikus világa és támad fel holtából Petőfi Sándor.

Az ünnepi időszakban kerül a mozikba Herendi Gábor újabb romkomja: a Karácsonyra megjövök újfent egy külföldi film, az argentin Anya elment nyaralni című családi vígjáték magyar remake-je (amiből készült már spanyol, francia, olasz és mexikói változat is), aminek a forgatókönyvet ezúttal is Divinyi Réka (Csak szex és más semmi, BÚÉK) dolgozta át a hazai viszonyokra. Ebben Lovas Rozi és Csányi Sándor háromgyerekes házaspárt alakítanak, és a családi szerepeket állítja a feje tetejére azzal, hogy a feleség az ünnepi forgatagban magára hagyja a férjét a gyerekek menedzselésével.

A jövő egyik nagy kérdése, hogy az ezekhez hasonló zsánerfilmek mennyiben remélhetnek támogatást, hiszen önerőből is képesek (lehetnek) profitot termelni – éppen ezért ironikus, hogy a Nemzeti Filmintézet most kifutó, teljes egészében az általa finanszírozott mozik fele is romantikus komédia. 

Magyarországon két, párhuzamosan futó rendszer látszik körvonalazódni, amelyek azonban nem képesek kiváltani egymást. 

Az mindenesetre megjegyezhető, hogy a 30 százalékos adó-visszatérítésnek köszönhetően egyre többen éreznek magukban bátorságot arra, hogy akár közvetlen állami támogatás nélkül is belevágjanak a filmkészítésbe. Mert bár a piaci logika nem feltétlenül kedvez a művészi minőségnek, sőt, a politikai, ideológiai árkokat kétségtelenül áthidalja azzal, hogy nem az állam és nem is valamilyen szakmai grémium dönt, hanem a közönség. Ennek viszont sokkal nagyobb a kockázata. 

MAGYAR MOZIPREMIEREK

  • Szeptember 17.: 10 éjszakás kaland (r.: Novák Erik)
  • Szeptember 24.: Félrelépni szabad (r.: Orosz Dénes)
  • Október 1.: Földszint (r.: Reisz Gábor)
  • Október 7.: Magic - Queen in Budapest (r.: Zsombolyai János)
  • Október 8.: Mommy Blue (r.: Mayer Bernadette)
  • Október 8.: Extázis – Uncut (r.: K. Kovács Ákos, Ipacs Gergely)
  • Október 15.: Még egy kívánság (r.: Dobó Kata, Szilágyi Fanni)
  • Október 22.: Az örökség (r.: Tasnádi István)
  • November 12.: Hogyan tudnék élni nélküled? 2. (r.: Dyga Zsombor)
  • November 26.: A pokol élővilága (r.: Hartung Attila)
  • December 3.: Karácsonyra megjövök (r.: Herendi Gábor)
  • 2026 ősz: Moulin (r.: Nemes László)
  • 2026 ősz: Föld és vas (r.: Buvári Tamás)

 

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