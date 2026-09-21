A függetlenség ára: a filmesek kivárnak, a mozikat viszont most még elárasztják a magyar filmek

Szász Júlia és ifj. Vidnyánszky Attila az Egyke című filmben. Fotó: Gordon Eszter / Vertigo Média

Független thrillerek

Amíg egy-két évtizeddel ezelőtt még közmegegyezés tárgyát képezte, hogy állami szerepvállalás nélkül nem lehet magyar nagyjátékfilmet készíteni, az elmúlt évek kitermelték magukból a független finanszírozású filmek hullámát, ami egyelőre nem látszik enyhülni, az őszi filmtermés javát is ezek az alkotások teszik ki. Ennek a hátterét a 30 százalékos adó-visszatérítés és bizonyos esetekben a szervizmunkák nyereségéből visszaforgatott pénzek jelentik (ezeknek a volumene elképesztő mértékben nőtt az utóbbi években, tavaly négy új stúdiókomplexum bővítésére és átadására is sor került), ami valamennyire csökkenti a készítők anyagi kockázatát, de el nem tünteti.

Ennek köszönhető, hogy az úgynevezett független filmek gyakran nagyközönséget célzó hagyományos zsáner-, nem pedig szerzői filmeket takarnak.

Ilyen műfaji film Tasnádi István első mozifilmes rendezése, amit az író-rendező saját, a Vígszínházban nagyon sikeres színdarabjából adaptált filmre. Az örökség középpontjában a feleségét gyászoló Árpi bácsi (Mucsi Zoltán) áll, aki az összes megtakarítását egy fiatal lányra (Staub Viktória) költötte, két felnőtt fia (Lengyel Tamás és Molnár Áron) pedig joggal gyanakszik átverésre.

Szintén thrillerhúrokat penget Hartung Attila (FOMO) második nagyjátékfilmje, az ugyancsak független gyártásban elkészült A pokol élővilága, amely egy befolyásos oligarchacsalád ünnepi vacsoráján játszódik, amin egy hívatlan vendég kényszeríti rá a családtagokat, hogy szembenézzenek a vagyonuk mögött húzódó elhallgatott bűnökkel. A családtagokat olyan színészek alakítják, mint Cserhalmi György, Tenki Réka, Mészöly Anna, Lengyel Tamás és Alföldi Róbert, a forgatókönyvet az Itt érzem magam otthont is jegyző, Zsoldos Péter-díjas Veres Attila írta. Az alkotók névsorát és a szinopszist elolvasva nem nehéz kitalálni, hogy a néző nemcsak egy feszült pszichothrillerre vált jegyet, hanem egy újabb vaskos NER-vádiratra is.