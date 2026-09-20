Borítókép: Koós János (Fotó: Fortepan)
Koós János: Kislány a zongoránál, humor és felejthetetlen slágerek – mennyire ismeri a legendát?
A sokoldalú énekes dalain generációk nőttek fel, de vajon a pályafutásának fontosabb állomásaira is emlékszik? Tesztelje tudását 5 kérdésben!
Mikor született Koós János?
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