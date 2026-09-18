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SZÉP-kártya: idén már semmit sem látnak a nyugdíjasok a pénzükből, újabb ígéretét szegte meg Magyar Péter

SZÉP-kártya: idén már semmit sem látnak a nyugdíjasok a pénzükből, újabb ígéretét szegte meg Magyar Péter

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Azonnali nyugdíjemelés az alacsony juttatásoknál, és ha minden jól megy, a nyugdíjas SZÉP-kártyás juttatás első részletének kifizetése 2026 utolsó negyedévében – egyebek mellett ezeket ígérte Magyar Péter a nyugdíjasoknak. A jelek szerint azonban semmi sem megy jól. Az már korábban kiderült, hogy az öregségi nyugdíjemelés az „azonnal” helyett legközelebb jövőre történhet meg, miközben a megváltozott munkaképességűek helyzete sem a kampányígéret szerint alakul. A miniszterelnök minapi közlése szerint a SZÉP-kártyás juttatás sem lesz idén. Mindeközben nem tudni pontosat arról, mi lesz a 13. és a 14. havi nyugdíjjal.

Jakubász Tamás
2026. 09. 18. 18:04
Várakozó állásponton. Mikor teljesíti nyugdíjígéreteit a kormány? Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó, Észak-Magyarország
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A tizenharmadikkal mi lesz?

Hasonló felzúdulást eredményezett az a pénzügyminiszteri megszólalás is, amely a 13. és a 14. havi nyugdíj jövőjét érintette. Kármán András augusztus végén a közrádiónak adott interjút, melyben szóba kerültek a külön juttatások is. A rászorultsági elv kapcsán az interjút készítő újságíró felvetette: elképzelhető-e, hogy a 14. havi nyugdíjat nem ugyanakkora mértékben kapja az, akinek 500 ezer forint fölött van a nyugdíja, mint az, akinek 120 ezer forint körül mozog a juttatása?

Kármán András válaszképpen arról beszélt, hogy nincsenek ezekről még kormánydöntések, tehát találgatás lenne a részéről bármi ezzel kapcsolatban.

Kármán helyettese, Boda Nikoletta államtitkár a napokban egy írásos parlamenti válaszban szintén a kormánydöntés hiányát emlegette. Úgy fogalmazott: „semmilyen olyan kormánydöntés nem született, így a 13. és a 14. havi nyugdíjak esetében sem, ami nehezebb anyagi helyzetbe hozná a magyar embereket”. Az államtitkár megjegyezte azt is, hogy a választási vállalásaiknak lépésről lépésre eleget tesznek.

Gazdag-e a nyugdíjas?

A félmilliós határ kapcsán lapunk számszaki elemzésbe fogott. Ebből kiderül, hogy mennyien kapnak 500 ezer forintnál nagyobb juttatást, de az is, hogy mennyi jogosultnak folyósít az állam 120 ezer forintnál kisebb havi összeget.

 

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