SZÉP-kártya: idén már semmit sem látnak a nyugdíjasok a pénzükből, újabb ígéretét szegte meg Magyar Péter

A tizenharmadikkal mi lesz?

Hasonló felzúdulást eredményezett az a pénzügyminiszteri megszólalás is, amely a 13. és a 14. havi nyugdíj jövőjét érintette. Kármán András augusztus végén a közrádiónak adott interjút, melyben szóba kerültek a külön juttatások is. A rászorultsági elv kapcsán az interjút készítő újságíró felvetette: elképzelhető-e, hogy a 14. havi nyugdíjat nem ugyanakkora mértékben kapja az, akinek 500 ezer forint fölött van a nyugdíja, mint az, akinek 120 ezer forint körül mozog a juttatása?

Kármán András válaszképpen arról beszélt, hogy nincsenek ezekről még kormánydöntések, tehát találgatás lenne a részéről bármi ezzel kapcsolatban.

Kármán helyettese, Boda Nikoletta államtitkár a napokban egy írásos parlamenti válaszban szintén a kormánydöntés hiányát emlegette. Úgy fogalmazott: „semmilyen olyan kormánydöntés nem született, így a 13. és a 14. havi nyugdíjak esetében sem, ami nehezebb anyagi helyzetbe hozná a magyar embereket”. Az államtitkár megjegyezte azt is, hogy a választási vállalásaiknak lépésről lépésre eleget tesznek.

Gazdag-e a nyugdíjas?

A félmilliós határ kapcsán lapunk számszaki elemzésbe fogott. Ebből kiderül, hogy mennyien kapnak 500 ezer forintnál nagyobb juttatást, de az is, hogy mennyi jogosultnak folyósít az állam 120 ezer forintnál kisebb havi összeget.