Emellett a Netvestor Kft. ügyvezető igazgatója, amely kiadói és médiavállalkozásként működik. Könyvszerzőként is ismert, legutóbbi kötete Barkácsolás a gazdaságirányításban címmel jelent meg.
Nem volt összeférhetetlenség, mégis távozott Lannert Judit férje a Magyar Péter által bírált egyetemi pozícióból
Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium szerint sem a miniszter családi kapcsolata, sem László Géza korábbi megbízásának természete, sem a kuratóriumok átvilágítással kapcsolatos önálló döntési kompetenciája miatt nem jelenthet problémát.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!