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Asztrofizikus nyerte el az idei fizikai Nobel-díjat

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A Svéd Királyi Tudományos Akadémia döntése alapján a 2026-os fizikai Nobel-díjat Francis Lousi Halzennek ítélik oda „az IceCube Neutrínó-obszervatóriumhoz való meghatározó hozzájárulásáért, valamint az asztrofizikai eredetű, nagy energiájú neutrínók felfedezéséért”- áll az intézmény ma közzétett közleményében. Francis Halzen részecske- és asztrofizikus felismerte, hogy a Déli-sark jege felhasználható a neutrínók nyomon követésére. Elképzelése és tudományos irányítása alapvető jelentőségű volt az IceCube Neutrínó-obszervatórium – egy fényérzékelőkkel felszerelt, köbkilométeres jégtömb - létrehozásában. Az IceCube segítségével a kutatók képesek megfigyelni az univerzum távoli térségeiben zajló, rendkívül nagy energiájú folyamatokból származó neutrínókat.

Elter Tamás
Forrás: Nobel Prize2026. 10. 06. 20:18
A Nobel-díj aranyból készült érme Forrás: Nobel Prize
Az IceCube Neutrínő Obszervatórium az Antarktiszon   Fotó: Ilya Bodo, IceCube/NSF

Halzen és ötlete hamarosan más kutatók támogatását is elnyerte, és alig néhány évvel később megkezdődtek a jégbe helyezett érzékelőkkel végzett előzetes tesztek. 

A rendkívül nagy energiájú kozmikus neutrínók igen ritkák, 

ezért hatalmas jégtömegre van szükség ahhoz, hogy elegendő számú ütközést lehessen megfigyelni. Az IceCube egy teljes köbkilométernyi területet foglal magában, és 2011-ben készült el. 

A kutatók hamarosan észlelték az első nagy energiájú neutrínókat, néhány évvel később pedig közzétehették azon neutrínók felfedezését, amelyeknek a Naprendszeren messze kívülről kellett származniuk. 

Az obszervatórium Halzen  koncepciójára építve számos neutrínó detektálsát végzett   Fotó: IceCube Collaboration

Ezzel kezdetét vehette az univerzum neutrínóforrásainak módszeres kutatása.

Az IceCube által folyamatosan rögzített neutrínókölcsönhatások új ismeretekkel szolgálnak majd a kutatók számára azokról a heves folyamatokról, melyek során nagy energiájú neutrínók keletkezhetnek – sőt, akár korábban ismeretlen kozmikus jelenségeket is feltárhatnak így.

A kozmikus sugárzás kutatásában is kiemelkedő felfedezéseket tett

Francis Louis Halzen (született: 1944. március 23.) belga részecskefizikus. A Wisconsini Egyetem (Madison) Hilldale- és Gregory Breit-díjas professzora, valamint az intézmény Elemi Részecskefizikai Intézetének igazgatója. 

Halzen az Antarktiszon található Amundsen–Scott Déli-sarki Kutatóállomáson működő IceCube Neutrínó-obszervatórium – a 2011 óta üzemelő, egyben a világ legnagyobb neutrínódetektora – vezető kutatója. 

Francis Halzen az IceCube Obszervatórium vezető kutatója az idei fizikai Nobel-díj kitüntetettje    Fotó: Althea Dotzour / Nobel Prize

Halzen az 1970-es évek óta meghatározó tudósa a kozmikus sugárzás fizikájának és az asztrorészecske-fizika fejlődésének is. A részecskefizika mellett számos korai tanulmányt publikált a kozmikus sugárzással kapcsolatos anomáliákról és a kvarkanyagról, valamint a részecskefizika és a kozmikus sugárzás közötti összefüggésekről, a szupernóvákból származó részecskékről és a légköri gamma-záporokban keletkező müonokról. 

A tudós komoly eredményeket ért el az univerzum mélyéről érkező  kozmikus sugárzás kutatásában is   Fotó: NASA

Számos tanácsadó testület munkájában vett részt, így többek között a SNO, a Telescope Array és az Auger-kísérlet fejlesztésével foglalkozó csoportokban, a heidelbergi é a müncheni Max Planck Intézetekben, a tokiói egyetem ICRR intézetében, az Egyesült Államok részecskefizikai prioritásokat meghatározó bizottságában, valamint az európai ApPEC asztrorészecske-fizikai tanácsadó testületben.

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia döntése alapján:

  • a 2026-os év fizikai Nobel-díját Francis Louis Halzen belga részecske- és asztrofizikus nyerte el,
  • a neutrínók detektálásában elért kimagasló eredményeiért,
  • különös tekintettel az IceCube Neutrínó-obszervatórium megalkotására.
Nobel-díjasokneutrínókasztrofizikusuniverzumdetektorelemi részecskeAntarktiszSzóljon hozzá!

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