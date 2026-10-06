Asztrofizikus nyerte el az idei fizikai Nobel-díjat

Az IceCube Neutrínő Obszervatórium az Antarktiszon Fotó: Ilya Bodo, IceCube/NSF

Halzen és ötlete hamarosan más kutatók támogatását is elnyerte, és alig néhány évvel később megkezdődtek a jégbe helyezett érzékelőkkel végzett előzetes tesztek.

A rendkívül nagy energiájú kozmikus neutrínók igen ritkák,

ezért hatalmas jégtömegre van szükség ahhoz, hogy elegendő számú ütközést lehessen megfigyelni. Az IceCube egy teljes köbkilométernyi területet foglal magában, és 2011-ben készült el.

A kutatók hamarosan észlelték az első nagy energiájú neutrínókat, néhány évvel később pedig közzétehették azon neutrínók felfedezését, amelyeknek a Naprendszeren messze kívülről kellett származniuk.

Az obszervatórium Halzen koncepciójára építve számos neutrínó detektálsát végzett Fotó: IceCube Collaboration

Ezzel kezdetét vehette az univerzum neutrínóforrásainak módszeres kutatása.

Az IceCube által folyamatosan rögzített neutrínókölcsönhatások új ismeretekkel szolgálnak majd a kutatók számára azokról a heves folyamatokról, melyek során nagy energiájú neutrínók keletkezhetnek – sőt, akár korábban ismeretlen kozmikus jelenségeket is feltárhatnak így.

A kozmikus sugárzás kutatásában is kiemelkedő felfedezéseket tett

Francis Louis Halzen (született: 1944. március 23.) belga részecskefizikus. A Wisconsini Egyetem (Madison) Hilldale- és Gregory Breit-díjas professzora, valamint az intézmény Elemi Részecskefizikai Intézetének igazgatója.

Halzen az Antarktiszon található Amundsen–Scott Déli-sarki Kutatóállomáson működő IceCube Neutrínó-obszervatórium – a 2011 óta üzemelő, egyben a világ legnagyobb neutrínódetektora – vezető kutatója.

Francis Halzen az IceCube Obszervatórium vezető kutatója az idei fizikai Nobel-díj kitüntetettje Fotó: Althea Dotzour / Nobel Prize

Halzen az 1970-es évek óta meghatározó tudósa a kozmikus sugárzás fizikájának és az asztrorészecske-fizika fejlődésének is. A részecskefizika mellett számos korai tanulmányt publikált a kozmikus sugárzással kapcsolatos anomáliákról és a kvarkanyagról, valamint a részecskefizika és a kozmikus sugárzás közötti összefüggésekről, a szupernóvákból származó részecskékről és a légköri gamma-záporokban keletkező müonokról.

A tudós komoly eredményeket ért el az univerzum mélyéről érkező kozmikus sugárzás kutatásában is Fotó: NASA

Számos tanácsadó testület munkájában vett részt, így többek között a SNO, a Telescope Array és az Auger-kísérlet fejlesztésével foglalkozó csoportokban, a heidelbergi é a müncheni Max Planck Intézetekben, a tokiói egyetem ICRR intézetében, az Egyesült Államok részecskefizikai prioritásokat meghatározó bizottságában, valamint az európai ApPEC asztrorészecske-fizikai tanácsadó testületben.