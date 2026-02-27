Kozmikus kettős törés: újabb döbbenetes kérdőjel az univerzum keletkezéséről

A kozmikus kettős törés jelensége, amit csak nemrég fedeztek fel a csillagászok, azt mutatja, hogy a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás, ami az ősrobbanás maradványaként egyenletesen tölti ki a világegyetemet, másként viselkedik, mint ahogy a kozmológia standard modellje szerint kellene viselkednie.

A kozmikus kettős törés a mikrohullámú háttérsugárzás egyik megmagyarázhatatlan jelensége. A kép a mikrohullámú háttérsugárzás eloszlását mutatja az univerzumban

Fotó: NASA / WMAP Science Team

Kozmikus kettős törés: egy új anomália forgathatja fel a jelenlegi modelleket

A világegyetemről alkotott ismereteink szerint a KMHz-spektrum a világmindenség legkorábbi fényéből visszamaradt halvány és közel egyenletes sugárzás. A fény körülbelül 380 000 évvel az ősrobbanás után szabadult fel, amikor a fiatal univerzum végre annyira lehűlt, hogy az atommagok és az elektronok atomokká állhattak össze, lehetővé téve ezzel a fény szétterjedését és az univerzum átlátszóvá válását.

Az univerzum története az ősrobbanástól kezdve Fotó: ELTE

„A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás a legtávolabbi és legrégebbi fény, amit egy távcső képes érzékelni. Lehetetlen tovább látni a fény felszabadulásának idején túlra, mert akkoriban az univerzum még teljesen átlátszatlan volt” – magyarázza az Európai Űrügynökség (European Space Agency, ESA). „A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás a lehető legközelebb viszi a csillagászokat az ősrobbanáshoz, és jelenleg ez az egyik legígéretesebb módja annak, hogy megértsük az univerzum születését és fejlődését, amelyben élünk” – írják az ESA szaktudósai, akiket az Ilf Science tudományos hírportál idéz.

A mikrohullámú háttérsugárzás az egész teret kitölti Fotó: NASA/JPL-Caltech

Pozitívumként említhető, hogy ez a sugárzás halványan érzékelhető és áthatja az egész ismert univerzumot, ezért lehetséges a tanulmányozása is.

Az egész univerzumot kitöltő elektromágneses sugárzás, a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás tekinthető az ősrobbanás egyik legfontosabb empirikus bizonyítékának. A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás energiaeloszlása a 2,75 kelvin hőmérsékletű feketetest-sugárzásának felel meg, amelynek maximuma a mikrohullámú frekvenciatartományba esik: 160,4 GHz-nél, vagyis 1,9 mm-es hullámhossznál található. A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzást, mint az ősrobbanás maradványának létezését először George Gamow amerikai elméleti fizikus jósolta meg teoretikusan, 1947-ben. A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzást 1964-ben Arno Penzias és Robert Wilson fedezte fel, bizonyítékot szolgáltatva Gamow elméletének helyességére.

Ráadásul úgy tűnik, hogy a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás elég jól elhelyezhető a világegyetem történetének a fejlődési vonalába, és ugyancsak jól összhangba hozható az univerzumról alkotott kozmológiai modelljeinkkel.