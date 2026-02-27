Most először szólalt meg a brit miniszterelnök azóta, hogy a Munkáspárt elveszítette a Gorton és Denton körzetében tartott időközi választást a Zöldek javára – számolt be róla a Sky News.
Súlyos vereség után üzent a brit miniszterelnök
Megszólalt a brit miniszterelnök azt követően, hogy a Munkáspárt elveszítette a Gorton és Denton körzetében tartott időközi választást. Sir Keir Starmer csalódottságának adott hangot, ugyanakkor világossá tette: nem mond le, és továbbra is a változásért fog küzdeni, valamint felveszi a harcot a politikai szélsőségekkel.
Arra a kérdésre, fontolóra veszi-e a lemondását, Sir Keir Starmer azt mondta az újságíróknak: „Ez nagyon nagy csalódást keltő eredmény.
A hivatalban lévő kormányok a ciklus közepén gyakran szenvednek el hasonló vereségeket, ugyanakkor megértem, hogy a választók frusztráltak és türelmetlenek a változással kapcsolatban
– mondta.
Életem viszonylag késői szakaszában léptem be a politikába azért, hogy azokért küzdjek, akiknek valódi változásra van szükségük. Azokért, akik működőképes egészségügyi rendszert szeretnének, hogy akkor kapjanak orvosi időpontot, amikor szükségük van rá, hogy elegendő pénz maradjon a zsebükben a számlák kifizetésére, és hogy tisztességesebb, jobb életet élhessenek. És amíg élek, tovább fogok harcolni ezekért az emberekért
– tette hozzá.
Hangsúlyozta azt is, hogy felveszi a harcot a politikai szélsőségekkel – legyenek azok jobb- vagy baloldaliak –, valamint mindazokkal a pártokkal szemben, amelyek meg akarják osztani az országot.
A Munkáspárt az egyetlen politikai erő, amely képes egyesíteni az országot és a közösségeket
– emelte ki.
További Külföld híreink
Arra a kérdésre, min kíván változtatni, Starmer úgy fogalmazott: a Munkáspárt azért kapott felhatalmazást, hogy javítsa az emberek életét. Példaként említette a bérlői jogok törvényét, a foglalkoztatási jogokról szóló törvényt, az egészségügybe irányuló beruházásokat és a minimálbér emelését.
Más pártoknak könnyű rámutatni a sérelmekre – ez a könnyebb rész
– mondta.
A nehezebb feladat a megoldások kidolgozása és az ország helyzetének megfordítása annak érdekében, hogy emberek millióinak életét javítsuk. Ez a küldetésünk, erre kaptunk felhatalmazást, és erre összpontosítok teljes mértékben
– hangsúlyozta.
További Külföld híreink
A miniszterelnök azt is kijelentette, hogy a Munkáspárt „egységesen egy pozitív kampányt folytatott”, és bírálta a Zöldeket amiatt, hogy olyan javaslatokat támogatnak, mint a NATO-ból való kilépés az ukrajnai konfliktus idején, valamint valamennyi kábítószer – köztük a heroin és a crack kokain – felnőttek számára történő legalizálása.
Borítókép: Sir Keir Starmer (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Jég fogságába kerültek teherhajók a Finn-öbölben
Jégtörők mentik a bajba jutottakat.
Szijjártó Péter: A szuverén politika az alapja az elmúlt évek gazdasági bravúrjainak
„Ma Magyarországon egymillióval többen dolgoznak, mint 2010-ben.”
Az ukránoknak elegük van Zelenszkij emberrablóiból, már a börtöntől sem félnek + videó
A civil ellenállás egyre erősebb.
Genf: nincs megállapodás, de Zelenszkij óriási összeget kért Ukrajnának
Ebben reménykedik az ukrán elnök.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Jég fogságába kerültek teherhajók a Finn-öbölben
Jégtörők mentik a bajba jutottakat.
Szijjártó Péter: A szuverén politika az alapja az elmúlt évek gazdasági bravúrjainak
„Ma Magyarországon egymillióval többen dolgoznak, mint 2010-ben.”
Az ukránoknak elegük van Zelenszkij emberrablóiból, már a börtöntől sem félnek + videó
A civil ellenállás egyre erősebb.
Genf: nincs megállapodás, de Zelenszkij óriási összeget kért Ukrajnának
Ebben reménykedik az ukrán elnök.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!