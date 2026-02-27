Súlyos vereség után üzent a brit miniszterelnök

Arra a kérdésre, fontolóra veszi-e a lemondását, Sir Keir Starmer azt mondta az újságíróknak: „Ez nagyon nagy csalódást keltő eredmény.

A hivatalban lévő kormányok a ciklus közepén gyakran szenvednek el hasonló vereségeket, ugyanakkor megértem, hogy a választók frusztráltak és türelmetlenek a változással kapcsolatban

– mondta.

Életem viszonylag késői szakaszában léptem be a politikába azért, hogy azokért küzdjek, akiknek valódi változásra van szükségük. Azokért, akik működőképes egészségügyi rendszert szeretnének, hogy akkor kapjanak orvosi időpontot, amikor szükségük van rá, hogy elegendő pénz maradjon a zsebükben a számlák kifizetésére, és hogy tisztességesebb, jobb életet élhessenek. És amíg élek, tovább fogok harcolni ezekért az emberekért

– tette hozzá.

Hangsúlyozta azt is, hogy felveszi a harcot a politikai szélsőségekkel – legyenek azok jobb- vagy baloldaliak –, valamint mindazokkal a pártokkal szemben, amelyek meg akarják osztani az országot.

A Munkáspárt az egyetlen politikai erő, amely képes egyesíteni az országot és a közösségeket

– emelte ki.