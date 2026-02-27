Keir StarmerEgyesült KirályságMunkáspártVálasztásokvereség

Súlyos vereség után üzent a brit miniszterelnök

Megszólalt a brit miniszterelnök azt követően, hogy a Munkáspárt elveszítette a Gorton és Denton körzetében tartott időközi választást. Sir Keir Starmer csalódottságának adott hangot, ugyanakkor világossá tette: nem mond le, és továbbra is a változásért fog küzdeni, valamint felveszi a harcot a politikai szélsőségekkel.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 20:30
Keir Starmer, Nagy-Britannia miniszterelnöke (Fotó: AFP) Fotó: SCOTT HEPPELL Forrás: POOL
Most először szólalt meg a brit miniszterelnök azóta, hogy a Munkáspárt elveszítette a Gorton és Denton körzetében tartott időközi választást a Zöldek javára – számolt be róla a Sky News.

A brit miniszterelnök, Sir Keir Starmer csalódottságának adott hangot, de nem mond le, és felveszi a harcot (Fotó: AFP)

Arra a kérdésre, fontolóra veszi-e a lemondását, Sir Keir Starmer azt mondta az újságíróknak: „Ez nagyon nagy csalódást keltő eredmény.

A hivatalban lévő kormányok a ciklus közepén gyakran szenvednek el hasonló vereségeket, ugyanakkor megértem, hogy a választók frusztráltak és türelmetlenek a változással kapcsolatban

– mondta. 

Életem viszonylag késői szakaszában léptem be a politikába azért, hogy azokért küzdjek, akiknek valódi változásra van szükségük. Azokért, akik működőképes egészségügyi rendszert szeretnének, hogy akkor kapjanak orvosi időpontot, amikor szükségük van rá, hogy elegendő pénz maradjon a zsebükben a számlák kifizetésére, és hogy tisztességesebb, jobb életet élhessenek. És amíg élek, tovább fogok harcolni ezekért az emberekért

– tette hozzá.

Hangsúlyozta azt is, hogy felveszi a harcot a politikai szélsőségekkel – legyenek azok jobb- vagy baloldaliak –, valamint mindazokkal a pártokkal szemben, amelyek meg akarják osztani az országot.

A Munkáspárt az egyetlen politikai erő, amely képes egyesíteni az országot és a közösségeket

 – emelte ki.

Arra a kérdésre, min kíván változtatni, Starmer úgy fogalmazott: a Munkáspárt azért kapott felhatalmazást, hogy javítsa az emberek életét. Példaként említette a bérlői jogok törvényét, a foglalkoztatási jogokról szóló törvényt, az egészségügybe irányuló beruházásokat és a minimálbér emelését.

Más pártoknak könnyű rámutatni a sérelmekre – ez a könnyebb rész

 – mondta.

A nehezebb feladat a megoldások kidolgozása és az ország helyzetének megfordítása annak érdekében, hogy emberek millióinak életét javítsuk. Ez a küldetésünk, erre kaptunk felhatalmazást, és erre összpontosítok teljes mértékben

– hangsúlyozta.

A miniszterelnök azt is kijelentette, hogy a Munkáspárt „egységesen egy pozitív kampányt folytatott”, és bírálta a Zöldeket amiatt, hogy olyan javaslatokat támogatnak, mint a NATO-ból való kilépés az ukrajnai konfliktus idején, valamint valamennyi kábítószer – köztük a heroin és a crack kokain – felnőttek számára történő legalizálása.

Borítókép: Sir Keir Starmer (Fotó: AFP)

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

