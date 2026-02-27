Bill Clinton állítja, semmit sem tudott Jeffrey Epstein bűntetteiről

„Semmit sem láttam, és nem tettem semmi rosszat” – szögezte le a volt demokrata párti elnök az X közösségi oldalon, a zárt ajtók mögötti meghallgatás előtt közzétett nyilatkozatában. „Ilyen távlatból sem látok olyat, amely miatt meg kellett volna szólalnia bennem a riasztócsengőnek” – tette hozzá, megerősítve, hogy Jeffrey Epsteinnel több mint egy évtizeddel annak 2019-es halála előtt megszakította a kapcsolatot.

Bill Clinton, az Egyesült Államok korábbi elnöke. Fotó:AFP/Logan Cyrus

James Comer, a republikánus többségű parlamenti bizottság elnöke a meghallgatás előtt kijelentette: „számos kérdése van” a volt elnökhöz, aki „legalább huszonhét alkalommal” utazott Jeffrey Epstein magángépén, miközben az üzletember „tizenhétszer” járt a Fehér Házban Clinton elnöksége alatt.

A demokrata párti képviselők közölték, hogy meg kívánják hallgatni Donald Trump jelenlegi elnököt is. „Legyünk őszinték, rossz elnökhöz fordulunk most” – jelentette ki Suhas Subramanyam, a bizottság tagja. „Trump elnök akadályozza a vizsgálatunkat. Trump elnök akarja eltussolni az ügyet” – tette hozzá.