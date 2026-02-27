ClintonEgyesült ÁllamokEpstein-botrány

Bill Clinton állítja, semmit sem tudott Jeffrey Epstein bűntetteiről

Bill Clinton volt amerikai elnök a pénteki parlamenti bizottsági meghallgatás előtt közzétett nyilatkozatában azt mondta, „fogalma sem volt” volt barátja, Jeffrey Epstein szexuális bűncselekményeiről.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 21:11
Bill Clinton volt amerikai elnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Semmit sem láttam, és nem tettem semmi rosszat” – szögezte le a volt demokrata párti elnök az X közösségi oldalon, a zárt ajtók mögötti meghallgatás előtt közzétett nyilatkozatában. „Ilyen távlatból sem látok olyat, amely miatt meg kellett volna szólalnia bennem a riasztócsengőnek” – tette hozzá, megerősítve, hogy Jeffrey Epsteinnel több mint egy évtizeddel annak 2019-es halála előtt megszakította a kapcsolatot.

Bill Clinton, az Egyesült Államok korábbi elnöke
Bill Clinton, az Egyesült Államok korábbi elnöke. Fotó:AFP/Logan Cyrus

James Comer, a republikánus többségű parlamenti bizottság elnöke a meghallgatás előtt kijelentette: „számos kérdése van” a volt elnökhöz, aki „legalább huszonhét alkalommal” utazott Jeffrey Epstein magángépén, miközben az üzletember „tizenhétszer” járt a Fehér Házban Clinton elnöksége alatt.

A demokrata párti képviselők közölték, hogy meg kívánják hallgatni Donald Trump jelenlegi elnököt is. „Legyünk őszinték, rossz elnökhöz fordulunk most” – jelentette ki Suhas Subramanyam, a bizottság tagja. „Trump elnök akadályozza a vizsgálatunkat. Trump elnök akarja eltussolni az ügyet” – tette hozzá.

Akárcsak a jelenlegi, 79 éves republikánus elnöké, az 1993 és 2001 között hivatalban lévő Bill Clinton neve is több alkalommal megjelenik az Epstein-aktában, anélkül azonban, hogy bármilyen büntethető cselekménnyel vádolnák.

Clinton korábban is többször hangsúlyozta, hogy semmit sem tudott az üzletember bűntetteiről, aki 2008-ban bűnösnek vallotta magát kiskorúak prostituálásában, és tizennyolc hónapot töltött börtönben.

Akárcsak a feleségét előző nap, a volt elnököt is a New York állam északi részén fekvő Chappaquában – ahol a házaspárnak háza van – a városháza egyik termében hallgatták meg.

Hillary Clinton csütörtökön megismételte, hogy soha nem találkozott személyesen Epsteinnel. Kijelentette: ha a bizottság komolyan az igazság feltárására törekedne Epstein szexuális bűncselekményei kapcsán, „közvetlenül a jelenlegi elnököt kérné meg, hogy valljon eskü alatt arról a több tízezer alkalomról, amikor az aktában szerepel”.

A meghallgatást eredetileg októberre tervezték, de Bill és Hillary Clinton nem volt hajlandó megjelenni a bizottság előtt. A testület azzal fenyegette meg őket, hogy a kongresszus munkájának akadályozása miatt eljárást indít ellenük, végül január végén született megállapodás. 

Mindketten – mindhiába – nyilvános meghallgatást szerettek volna, állításuk szerint azért, hogy elkerüljék: a republikánusok politikai célokra használják fel kijelentéseiket.

Borítókép: Bill Clinton volt amerikai elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu