„Elég legyen már ebből!” – Szoboszlai miatt a tévé előtt ordított az egykori liverpooli

A Liverpool vasárnap szenvedős mérkőzésen 1-0-ra gyűrte le a Nottingham Forestet a Premier League-ben. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót, kezdetben jobbhátvédként, majd középpályásként tűnt fel. A Liverpool egykori játékosa, John Aldridge kijött a sodrából a kezdőcsapatot látva.

2026. 02. 24. 15:19
Szoboszlai Dominik a Liverpool Nottingham Forest elleni mérkőzésén Fotó: Alfie Cosgrove
Vasárnap az éppen a vonal felett tanyázó Nottingham vendége volt a Liverpool a Premier League-ben. A Forest rendre sok problémát okoz a Vörösöknek, ez ezúttal sem volt másképp, az első félidőben egyenesen lefocizta a címvédőt, de a mezőnyfölényét nem tudta gólra váltani. Erre pedig a mérkőzés végén ráfizetett, mert Alexis Mac Allister a 97. percben begyötörte a meccs egyetlen gólját, ezzel a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is bevető Liverpool 1-0-ra nyert.

John Aldridge (jobbra, itt Sven-Göran Eriksson társaságában) nem szeretné jobbhátvédként látni Szoboszlait
John Aldridge (jobbra, itt Sven-Göran Eriksson társaságában) nem szeretné jobbhátvédként látni Szoboszlait. Fotó: AFP

Arne Slotnak gyakran okoz gondot, hogy kit küldjön pályára jobbhátvédként, mert a poszt mintha el lenne átkozva, egymás után sérülnek le a játékosok. A holland edző ilyenkor általában Szoboszlait veti be tűzoltóként, vasárnap is így tett, pedig egy jobbhátvéd, Joe Gomez most a rendelkezésére állt. Slot a Liverpool pocsék játékát látva harminc perc után változtatott, Szoboszlait „hazahozta” a középpályára, helyette Curtis Jonest küldte hátra – aki természetesen szintén nem jobbhátvéd, de néha ő is szerepel a poszton.

 

Szoboszlait pazarlás jobbhátvédként szerepeltetni

A Vörösök menedzserét gyakran kritizálják azért, hogy Szoboszlait nem a legjobb posztján veti be. Most éppen a klub egykori játékosa, John Aldridge szólalt fel Slot döntése ellen, a Liverpool Echón megjelent cikkében adta ki magából a dühét.

Szoboszlai Dominiket elpazarolják jobbhátvédként Liverpoolban. Eljött az ideje annak, hogy befejezzék a magyar játékossal való kísérletezést, és soha többé ne használják őt már kényszermegoldásként ezen a poszton! Csak tizenöt perc telt el vasárnap a Nottingham Forest elleni meccsből, amikor a tévé előtt ordítottam, hogy Arne Slot távolítsa már el Szoboszlait erről a posztról, és tegye meg őt a középpálya motorjának.

„Átrohantak a Liverpool középpályán, és nagy szükség lett volna valakire az ő fizikumával és adottságaival, aki beleáll a párharcokba. További tizenöt percig tartott, míg Slot rászánta magát erre a változtatásra, amivel a Liverpool sokkal jobb lett, különösen a második félidőben. Szoboszlai messze a legjobb futballistánk az idényben, és az lenne logikus, ha ott játszana, ahol a legnagyobb kárt tud okozni az ellenfélnek, illetve leginkább segíteni tudja a Liverpoolt. Olyan pluszt ad, amit a többi liverpooli középpályás nem, és annyira dinamikus, mint – minden erényük ellenére – Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister nem” – mutatott rá Aldridge.

Nem ő az első, aki ilyen véleményt fogalmazott meg Szoboszlai jobbhátvédként való szerepeltetéséről. Kérdés, hogy Slothoz eljutnak-e ezek a hangok, vagy továbbra is kitart az elképzelései mellett.

 

