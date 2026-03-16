Neymar rosszkor volt rossz helyen, Ancelotti kihagyta a csapatból

Eljött a kerethirdetések időszaka. Na még nem a nyári világbajnokságra utazó játékosok névsorát teszik közzé a szövetségi kapitányok, egyelőre csak a március végi válogatott mérkőzésekre készülnek. Hétfőn a vb-t felvezető hónapokban talán leginkább a figyelem középpontjában lévő szakember, Carlo Ancelotti is ismertette a választottjait Brazíliában, de Neymar nevét hiába keresnénk a sorban.

2026. 03. 16. 21:05
Neymar ezúttal sem kapott meghívót a brazil válogatottba
Carlo Ancelotti a világtörténelem egyik legsikeresebb edzője, és attól függetlenül, hogy klubcsapat helyett most egy válogatottat irányít, folytatni akarja a trófeák halmozását, olyannyira, hogy a 2025 májusában történt kinevezésekor nem kisebb célt támasztott maga elé, mint az idei világbajnokság megnyerését, azaz a hatodik vb-címükhöz segítené a brazilokat, akik 2002 óta nem értek fel a csúcsra. A kezdetek nem voltak zökkenőmentesek, az olasz mester a Kanárikkal való nyolc mérkőzésének (négy vb-selejtező és négy felkészülési meccs) csak a felét nyerte meg. A döcögős játék és a nem mindig a brazilok kedve szerint alakuló eredmények sem tántorítják el Ancelottit a céljától. Ennek szentel mindent alá, és gyorsan a sztárok tudtára adta, nekik sincs biztos helyük a keretben, Vinícius Júniornak és Neymarnak is tepernie kell a bekerülésért.

Neymar legutóbb 2023 októberében húzhatta magára a brazil válogatott mezét (Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Utóbbinak aztán pláne, mert míg Vinícius a Real Madrid egyik alapembere, és valójában kihagyhatatlan a keretből, addig Neymar 2023 óta nem kapott meghívót. Nem véletlenül, hiszen a 34 éves szélső a PSG-től való 2023-as távozása óta hol játszott, hol nem, de inkább nem, mert visszatérő sérülések kínozták. Új csapata, az al-Hilal mezében mindössze hétszer lépett pályára, mielőtt 2025-ben hazatért volna nevelőcsapatához, a Santoshoz. Azóta bőszen azon dolgozik, hogy bizonyítsa Ancelottinak, megérdemli a meghívót, miközben térdműtétje után idén is alig-alig tűnt fel a pályán, és olykor már fel is adná a harcot. A Corinthians elleni, vasárnap 1-1-es bajnoki volt a harmadik olyan alkalom, amikor végigjátszott egy meccset, és bár egy gólpasszt kiosztott, összességében nem nyújtott meggyőző teljesítményt.

És mint kiderült, Ancelottit sem sikerült meggyőznie arról, hogy helye lenne a brazil válogatottban – legalábbis egyelőre nem. A Selecao szövetségi kapitánya hétfőn keretet hirdetett a soron következő kettő, a Franciaország (március 26.) és a Horvátország (április 1.) elleni felkészülési mérkőzésekre, és Neymar neve nincs a listán – miközben a brazil sajtó értesülései szerint a bő keretben még az ő neve is szerepelt. Íme a meghívottak:

  • Kapusok: Alisson (Liverpool), Bento (al-Nasszr), Ederson (Fenerbahce)
  • Védők: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibanez (Al-Ahly), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)
  • Középpályások: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray)
  • Támadók: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henriquie (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid), Joao Pedro (Chelsea) 

Ancelotti a vonatkozó sajtótájékoztatón természetesen nem kerülhette el a Neymarra vonatkozó kérdéseket. Mint kiderült, az esély megvolt. 

Úgy terveztem, hogy elmegyek Mirassolba megnézni a Mirassol–Santos mérkőzést. Neymar nem játszott, ezt tiszteletben kell tartanunk. Nincs mit mondanom erről. 

Szeretek a stadionokban lenni, amikor csak tudok, személyesen ott lenni.

Neymar kihagyása mellett érdekességként még azt lehet említeni, hogy Endricknek bizalmat szavazott Ancelotti. A duó korábban együtt dolgozott a Real Madridnál, de amióta az olasz sikeredző a brazil szövetségi kapitány, először hívta meg a 19 éves csillagot a csapatba. A korábbi mellőzéséhez persze az is hozzájárult, hogy a királyi gárda akkori trénere, Xabi Alonso szinte sosem küldte pályára Endricket, akinek így hiányoztak a játékpercek. Most viszont kölcsönben az Olympique Lyont erősíti, és az jelent meglepetést, ha nem játszik végig egy meccset.

