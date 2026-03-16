Neymar rosszkor volt rossz helyen, Ancelotti kihagyta a csapatból

Carlo Ancelotti a világtörténelem egyik legsikeresebb edzője, és attól függetlenül, hogy klubcsapat helyett most egy válogatottat irányít, folytatni akarja a trófeák halmozását, olyannyira, hogy a 2025 májusában történt kinevezésekor nem kisebb célt támasztott maga elé, mint az idei világbajnokság megnyerését, azaz a hatodik vb-címükhöz segítené a brazilokat, akik 2002 óta nem értek fel a csúcsra. A kezdetek nem voltak zökkenőmentesek, az olasz mester a Kanárikkal való nyolc mérkőzésének (négy vb-selejtező és négy felkészülési meccs) csak a felét nyerte meg. A döcögős játék és a nem mindig a brazilok kedve szerint alakuló eredmények sem tántorítják el Ancelottit a céljától. Ennek szentel mindent alá, és gyorsan a sztárok tudtára adta, nekik sincs biztos helyük a keretben, Vinícius Júniornak és Neymarnak is tepernie kell a bekerülésért.

Neymar legutóbb 2023 októberében húzhatta magára a brazil válogatott mezét (Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Utóbbinak aztán pláne, mert míg Vinícius a Real Madrid egyik alapembere, és valójában kihagyhatatlan a keretből, addig Neymar 2023 óta nem kapott meghívót. Nem véletlenül, hiszen a 34 éves szélső a PSG-től való 2023-as távozása óta hol játszott, hol nem, de inkább nem, mert visszatérő sérülések kínozták. Új csapata, az al-Hilal mezében mindössze hétszer lépett pályára, mielőtt 2025-ben hazatért volna nevelőcsapatához, a Santoshoz. Azóta bőszen azon dolgozik, hogy bizonyítsa Ancelottinak, megérdemli a meghívót, miközben térdműtétje után idén is alig-alig tűnt fel a pályán, és olykor már fel is adná a harcot. A Corinthians elleni, vasárnap 1-1-es bajnoki volt a harmadik olyan alkalom, amikor végigjátszott egy meccset, és bár egy gólpasszt kiosztott, összességében nem nyújtott meggyőző teljesítményt.

Neymart nem hívta meg Ancelotti

És mint kiderült, Ancelottit sem sikerült meggyőznie arról, hogy helye lenne a brazil válogatottban – legalábbis egyelőre nem. A Selecao szövetségi kapitánya hétfőn keretet hirdetett a soron következő kettő, a Franciaország (március 26.) és a Horvátország (április 1.) elleni felkészülési mérkőzésekre, és Neymar neve nincs a listán – miközben a brazil sajtó értesülései szerint a bő keretben még az ő neve is szerepelt. Íme a meghívottak:

Kapusok: Alisson (Liverpool), Bento (al-Nasszr), Ederson (Fenerbahce)

Védők: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibanez (Al-Ahly), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)

Középpályások: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray)

Támadók: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henriquie (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid), Joao Pedro (Chelsea)

Ancelotti a vonatkozó sajtótájékoztatón természetesen nem kerülhette el a Neymarra vonatkozó kérdéseket. Mint kiderült, az esély megvolt.

Úgy terveztem, hogy elmegyek Mirassolba megnézni a Mirassol–Santos mérkőzést. Neymar nem játszott, ezt tiszteletben kell tartanunk. Nincs mit mondanom erről.

Szeretek a stadionokban lenni, amikor csak tudok, személyesen ott lenni.