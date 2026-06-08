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Gyurcsány Ferenc súlyos magánéleti vallomást osztott meg magáról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Nos, ez egészen más színben tünteti fel Magyarország volt miniszterelnökét.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 06. 08. 18:46
20220403 Budapest Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője és Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke, volt szocialista miniszterelnök leadják szavazatukat a budapesti Áldás utcai Általános Iskolában kialakított szavazókörben az országgyűlési vál
Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc Fotó: Mirkó István
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Azonban egy ideje már nagyot fordult a kocka. Több mint egy éve mással telik az élete. 

Mindennap hosszú órákon át olvasok, jegyzetelek, írok. Magányos műfaj ez.

Azzal folytatja, hogy ez csak  kívülről nézve ilyen. A szereplők beszélnek hozzá, nevet és meghatódik velük együtt. „A szituációkban ott érzem magam. Látom Platón bátyját, Glaukont Pireusz széles kövezett útjain lefelé ballagni a kikötő felé” – részletezi és ezen a ponton felteszi magának a kérdést, hogy bezárkózott-e, vajon. Meg is válaszolja. 

Nem. Vagy legalábbis nem így élem meg.

Hetente néhányszor találkozik barátokkal, jó ismerősökkel, leginkább olyanokkal, akik elfogadják, hogy kerüli a napi politika témáit.

Most azonban megint fordul a kocka, mert a volt politikus arra készül, hogy a közelgő könyvhét egészen más lesz. „Megint sok emberrel fogok találkozni, és még az is lehet, hogy lesz, aki kíváncsi a könyveimre, valamennyire pedig az írójukra is” – fejtegeti, majd azzal összegez Gyurcsány Ferenc, hogy most van benne némi izgalom, mert ami az elmúlt két évtizeden át szinte mindennapos élmény volt, az most rendkívüli lesz.

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