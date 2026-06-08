Gyurcsány Ferenc súlyos magánéleti vallomást osztott meg magáról

Azonban egy ideje már nagyot fordult a kocka. Több mint egy éve mással telik az élete.

Mindennap hosszú órákon át olvasok, jegyzetelek, írok. Magányos műfaj ez.

Azzal folytatja, hogy ez csak kívülről nézve ilyen. A szereplők beszélnek hozzá, nevet és meghatódik velük együtt. „A szituációkban ott érzem magam. Látom Platón bátyját, Glaukont Pireusz széles kövezett útjain lefelé ballagni a kikötő felé” – részletezi és ezen a ponton felteszi magának a kérdést, hogy bezárkózott-e, vajon. Meg is válaszolja.

Nem. Vagy legalábbis nem így élem meg.

Hetente néhányszor találkozik barátokkal, jó ismerősökkel, leginkább olyanokkal, akik elfogadják, hogy kerüli a napi politika témáit.