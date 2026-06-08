Összefutottak a piacon, de a nő nem tudott pénzt váltani a férfinak, a konyhában ért véget a balhé

Egy alattyáni nő tett bejelentést a rendőrségre arról, hogy június 4-én nem sokkal 7 óra után a helyi piacon összetalálkozott egy 58 éves férfival, aki azt kérte, hogy a nála lévő aprópénzt papírpénzre váltsa, amit ő nem tudott teljesíteni. Mikor fél 8 körül hazaérkezett, már várta őt a pénzt váltani szándékozó férfi. Ezt követően a nő a lakóházába betért, a kaput bereteszelte, és nem foglalkozott a férfival. Tett-vett a konyhában, ahol egyszer csak megjelent a férfi, és

adjál, adjál!

szavakat hangoztatva a sértettet a gáztűzhelynek lökte, aki elesett. Ezt követően a bejelentő táskájának tartalmát az asztalra borította és ellopta a pénztárcát, amiben tizenegyezer forint és személyes okmányok voltak.