Akkorát bulizott három fiatal a belvárosban, hogy másnap már kopogtattak is a rendőrök az ajtón

A rendőrök forrónyomon indultak el, és néhány órán belül azonosították a vandálokat. Három fiatalt még szombaton délután állítottak elő. Tőlük megtudták, hogy a húszas éveikben járó férfiak egy közeli kocsmában voltak péntek éjszaka. Miután hazaindultak, ok nélkül virágos ládákat döntögettek, virágokat tépkedtek és a közterületen levő kukákat borogatták fel, majd az azokban levő szemetet szórták szét az utcán.

Fotó: Police