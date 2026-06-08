A rendőrök forrónyomon indultak el, és néhány órán belül azonosították a vandálokat. Három fiatalt még szombaton délután állítottak elő. Tőlük megtudták, hogy a húszas éveikben járó férfiak egy közeli kocsmában voltak péntek éjszaka. Miután hazaindultak, ok nélkül virágos ládákat döntögettek, virágokat tépkedtek és a közterületen levő kukákat borogatták fel, majd az azokban levő szemetet szórták szét az utcán.
Akkorát bulizott három fiatal a belvárosban, hogy másnap már kopogtattak is a rendőrök az ajtón
Meglepetés! Fotókkal.
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A fiatalokat csoportosan elkövetett garázdaság miatt hallgatták ki a nyomozók. Mindhárman elismerték felelősségüket.
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