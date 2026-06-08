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Tragikus eset történt az éj leple alatt, kizuhant a kollégium ablakán egy fiatal Székesfehérváron

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Megszólalt a polgármester.

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Forrás: Facebook2026. 06. 08. 11:55
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Nagyon bízunk mielőbbi, teljes felépülésében, melynek során ha tudunk és a család ezt kéri, akkor az önkormányzat segítsége a rendelkezésükre áll!

– szögezte le és tájékoztatott arról is, hogy hajnal óta kapcsolatban van az önkormányzat a tankerülettel, valamint a Szakképzési Centrummal is. Hozzáfűzte, az oktatásért felelős miniszter is megerősítette, a kollégium tanárai és diákjai számára azonnal elérhetővé tették a pszichológiai segítséget, támogatást. 

Emellett a kollégiumot fenntartó tankerületnek felajánlotta a város segítségét. 

Lélekben és imákban is az érintett fiatallal, az ő családjával és diáktársaival vagyunk, ahogyan a kollégium egész közösségével is!

– szögezte le Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András. 

Lannert Judit oktatási miniszter is megszólalt az ügyben. A Kormányzati Kommunikáció által eljuttatott – közleménye szerint a tankerület azonnal intézkedett, és folyamatosan kapcsolatban van a kollégium vezetőivel; a diákok azonnali pszichológusi támogatást kapnak.

„A tragikus eset valamennyi érintettjével mélyen együttérzek. Az érintett diáknak mielőbbi gyógyulást, családjának, diáktársainak és a kollégium közösségének pedig sok erőt kívánok” – fogalmazott a miniszter.

Lannert Judit megjegyezte, hogy az elmúlt években számos hasonló tragikus esemény történt, ami egyértelműen jelzi: sok helyen a gyermekek és a diákok a legsúlyosabb mentális terheikkel is magukra maradnak.

Az eset a miniszter szerint megerősíti azt, amiről az elmúlt hetekben többször is beszélt: a gyermekek és fiatalok mentális állapota iránti érzékenység a korábbi oktatáspolitika számára nem volt kellően fontos terület.

A korábbi években a minisztérium sokszor még az ilyen esetekre sem reagált, ami világos jelzése annak, hogyan gondolkodott a gyermekekről a belügy alá rendelt oktatásirányítás – fűzte hozzá. 

„Ez az eset is arra erősít rá, hogy többet és jobban kell foglalkoznunk a gyermekekkel” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a tankerületet arra kérte, hogy folyamatosan tájékoztasson a gyermek állapotáról és a vizsgálat folyamatáról.

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