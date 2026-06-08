Tragikus eset történt az éj leple alatt, kizuhant a kollégium ablakán egy fiatal Székesfehérváron

Nagyon bízunk mielőbbi, teljes felépülésében, melynek során ha tudunk és a család ezt kéri, akkor az önkormányzat segítsége a rendelkezésükre áll!
– szögezte le és tájékoztatott arról is, hogy hajnal óta kapcsolatban van az önkormányzat a tankerülettel, valamint a Szakképzési Centrummal is. Hozzáfűzte, az oktatásért felelős miniszter is megerősítette, a kollégium tanárai és diákjai számára azonnal elérhetővé tették a pszichológiai segítséget, támogatást.
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