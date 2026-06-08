Tragikus eset történt az éj leple alatt, kizuhant a kollégium ablakán egy fiatal Székesfehérváron

Lannert Judit megjegyezte, hogy az elmúlt években számos hasonló tragikus esemény történt, ami egyértelműen jelzi: sok helyen a gyermekek és a diákok a legsúlyosabb mentális terheikkel is magukra maradnak.

Az eset a miniszter szerint megerősíti azt, amiről az elmúlt hetekben többször is beszélt: a gyermekek és fiatalok mentális állapota iránti érzékenység a korábbi oktatáspolitika számára nem volt kellően fontos terület.

A korábbi években a minisztérium sokszor még az ilyen esetekre sem reagált, ami világos jelzése annak, hogyan gondolkodott a gyermekekről a belügy alá rendelt oktatásirányítás – fűzte hozzá.