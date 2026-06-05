Osztálykiránduláson fulladt bele a Bánki-tóba egy 15 éves fiú

A haláleset körülményeit vizsgálják. A portál infomációi szerint egy általános iskolai kiránduláson történt a tragédia. A fiú 15 óra 30 perc körül elmerült a vízben. Az eltűntet keresték a rétsági hivatásos tűzoltók, a rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem munkatársai, az Önkéntes Tűzoltó, Környezet- és Természetvédelmi Egyesület búvárai, valamint az Ipoly-völgyi Különleges Mentők búvárai – közölte a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.