A haláleset körülményeit vizsgálják. A portál infomációi szerint egy általános iskolai kiránduláson történt a tragédia. A fiú 15 óra 30 perc körül elmerült a vízben. Az eltűntet keresték a rétsági hivatásos tűzoltók, a rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem munkatársai, az Önkéntes Tűzoltó, Környezet- és Természetvédelmi Egyesület búvárai, valamint az Ipoly-völgyi Különleges Mentők búvárai – közölte a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Osztálykiránduláson fulladt bele a Bánki-tóba egy 15 éves fiú
Az eset körülményeit vizsgálják.
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Kapás Márton hozzáfűzte, a különleges mentőegyesület könnyűbúvárai 16 óra 50 perckor találták meg a fiú holttestét a Bánki-tóban. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője azt közölte, hogy a Rétsági Rendőrkapitányság az eset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja.
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