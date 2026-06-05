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mentőnógrád vármegyeifiú

Osztálykiránduláson fulladt bele a Bánki-tóba egy 15 éves fiú

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Az eset körülményeit vizsgálják.

Magyar Nemzet
Forrás: Nool2026. 06. 05. 19:06
Bánki-tó
Forrás: Vendel Lajos/Nool.hu/Archív
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A haláleset körülményeit vizsgálják. A portál infomációi szerint egy általános iskolai kiránduláson történt a tragédia. A fiú 15 óra 30 perc körül elmerült a vízben. Az eltűntet keresték a rétsági hivatásos tűzoltók, a rendőrség, a mentők és a katasztrófavédelem munkatársai, az Önkéntes Tűzoltó, Környezet- és Természetvédelmi Egyesület búvárai, valamint az Ipoly-völgyi Különleges Mentők búvárai  – közölte a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Kapás Márton hozzáfűzte, a különleges mentőegyesület könnyűbúvárai 16 óra 50 perckor találták meg a fiú holttestét a Bánki-tóban. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője azt közölte, hogy a Rétsági Rendőrkapitányság az eset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja.

 

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