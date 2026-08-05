Folytatódik az államfőjelölti casting: Baka Andrással találkozott Magyar Péter és Ruff Bálint

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Volt miről beszélgetni – írta sejtelmesen a miniszterelnök.

Kreft-Horváth Márk
2026. 08. 05. 9:50
Fotó: Mirkó István Forrás: MI
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Három évvel később, 2025 februárjában ismét politikai szerepet vállalt. A Magyar Bírói Egyesület demonstrációján felszólalt, és ismét a kormányt bírálta. A demonstráción a bírák szabad véleménynyilvánításáról beszélt, és kijelentette: „a kormányzat erőből viszi át az akaratát az Alkotmánybíróság segítségével”. 

– Baka sértett ember, aki egykor pert indított a magyar állam ellen saját egykori munkahelyén, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán, és bár megnyerte az ügyet, a követelt összegnek csak a töredékét kapta meg. A demonstráción elhangzott kritikái ezért nem pártatlan szakmai véleménynek, hanem személyes sérelmekből táplálkozó politikai állásfoglalásnak tekinthetők. Állásfoglalása méltatlan egy volt főbíróhoz – fogalmaztak. 

Azt is felhozták, hogy Baka korábban a Magyar Demokrata Fórum országgyűlési képviselője volt, és ennek is szerepe lehetett abban, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírói tisztségére jelölték.

– A Korbély-ügyben elfoglalt jogi álláspontja pedig különösen sokatmondó a történelmi sorskérdésekhez való viszonyáról. Sajtóhírek szerint Baka volt az a strasbourgi előadó bíró, akinek közreműködésével a testület felülvizsgálta a tatai 1956-os sortűzért elítélt Korbély százados ügyét, és a magyar bíróság ítéletét felülírva járult hozzá a felmentéshez. Előzményként említhető, hogy 2001-ben a magyar Legfelsőbb Bíróság 5 év börtönre ítélte Korbély Jánost emberiség elleni bűncselekmény (a genfi egyezmények közös 3. cikke alapján) miatt. Az ítéletben jelentős szerepe volt Völgyesi Miklósnak, a Büntető Kollégium akkori vezetőjének – idéztek fel egy másik esetet Baka Andrással kapcsolatban. 

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