Idén nyáron másodszor is megdőlhet az abszolút melegrekord
Szerdán tetőzhet az idei nyár eddigi legerősebb hőhulláma: a HungaroMet előrejelzése szerint az ország több pontján 40 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, és az sem kizárt, hogy megdől a június végén felállított 42 Celsius-fokos országos melegrekord. Az egész országban harmadfokú hőségriadó van érvényben, miközben a meteorológusok szerint a következő napokban is csak minimális enyhülés várható.
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