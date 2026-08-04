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Tollhegyen

Energiakrízis: Magyar Péter orbitális hazugsággal állt elő, ezt csak a legelvakultabb Tisza-hívek veszik be

A kormányfő nem hallgatott se Szalai Piroskára, se Hortay Olivérre.

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Pilhál György
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Magyar Pétertiszasötétség 2026. 08. 04. 7:51
Fotó: Havran Zoltán
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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