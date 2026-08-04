Alekszandar VucsicsválasztásSzerbia

Vucsics megy, de maradna

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Alekszandar Vucsics szerb elnök nemrég bejelentette, hogy lemond elnöki tisztségéről, szakértők szerint pedig miniszterelnök-jelöltként indul a közelgő választáson. A hónapok óta tartó tüntetések szervezői, a hallgatók régóta követelik az előre hozott választások megtartását, a hallgatói lista összetétele azonban továbbra sem világos. Nikowitz-Holló Márton, a Magyar Külügyi Intézet kutatója lapunknak elmondta, a tüntetések kezdete óta megváltoztak a hallgatói mozgalom céljai. Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökségi tagja pedig úgy vélte, a VMSZ – ahogyan eddig is – önálló listával indul majd a választáson.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 04. 4:57
Alekszandar Vucsics Fotó: OLIVER BUNIC Forrás: AFP
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Alekszandar Vucsics a napokban egy, a szerb külpolitikára vonatkozó kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy mindenki gyengébb Szerbiát szeretne látni, gyenge vezetőket és kevésbé független országot. Ezzel kapcsolatban a szakértő megjegyezte, hogy alapvetően a szerb külpolitikát egy erőteljes kettősség határozza meg. 

Egyrészt folyamatosan hangoztatott prioritás az EU-integráció, a másik oldalon viszont nagyon erős orosz és kínai kapcsolatokról beszélhetünk, amit a vezető politikusok többször leszögeztek, hogy nem hajlandók elengedni vagy föladni az EU-integrációért cserébe. Ez önmagában egy 22-es csapdája helyzetnek tűnik, mert az EU részéről pedig egyértelmű elvárás lenne a közös EU-s kül- és biztonságpolitikához való igazodás, amiben Szerbia nem teljesít túl jól 

– fejtette ki Nikowitz-Holló Márton. 

Mint mondta, itt a kérdés brüsszeli szempontból az, hogy mi a jobb. Egy erőskezű Vucsics, aki stabilitást biztosít mind Szerbiában, mind a Nyugat-Balkánon, és egyébként is megbízható tárgyalópartner, vagy adott esetben egy – egyelőre – nem konkrétan behatárolható mozgalom mint alternatíva hatalomra kerülése, amelynek a valós identitását vagy hovatartozását egyelőre nehéz behatárolni.

– Itt fontos megemlíteni azt, hogy nyugati nézőpontból sokszor úgy tekintenek erre a hallgatói mozgalomra, mint egy egyértelműen nyugatos és uniópárti formációra, de azért ez a valóságban nem teljesen igaz. Ez a mozgalom elég sok különböző csoportból tevődik össze, és például Koszovó kérdésében sok tekintetben még szinte radikálisabb álláspontot képviselnek, mint a jelenlegi szerb kormányzat. Egyértelműen kijelentették több tüntetésen is azt, hogy Koszovót Szerbia részének tekintik, és nem fogják elengedni – részletezte a szakértő. Hozzátette, hogy az európai uniós integráció kapcsán fontos megjegyezni, hogy Szerbia addig nem tud érdemben előrelépni az uniós csatlakozásban, ameddig valamilyen megoldást nem találnak a Koszovóval való viszony rendezésére, már pedig jelen pillanatban túl sok esély nem mutatkozik. 

Gyakorlatilag politikai öngyilkosság bármelyik szerb politikus részéről Koszovó elismeréséről beszélni 

– tette hozzá.

Kovács Elvira, a szerbiai képviselőház alelnöke, a VMSZ elnökségi tagja Szerbia uniós integrációja kapcsán arról is beszélt lapunknak, hogy csatlakozási tárgyalások előrehaladásában az egyik legnagyobb probléma Belgrád számára az ország hozzáállása az orosz–ukrán háborúhoz. 

Kovács Elvira Forrás: Facebook
Kovács Elvira
Forrás: Facebook

– Huszonhét tagállam jóváhagyására van szükség és elsősorban a balti, de más tagállamok is elég szkeptikusan tekintenek Szerbiára, amíg nem vezet be szankciókat Oroszország ellen, miközben erre nem lenne köteles. Úgyhogy egyértelmű, hogy ez egy politikai döntés – fogalmazott a politikus. Hozzátette, a jogállamiságra hivatkozva is akadályozzák a tagállamok a tárgyalások előrehaladását, így olyan kéréseket is teljesítenie kell az országnak, amelyek egyébként nem nélkülözhetetlenek valamely csatlakozási tárgyalási fejezetcsoport (klaszter) megnyitásához.

A közelgő szerbiai választásokról Kovács Elvira elmondta, a VMSZ-nek az a fontos, hogy megmaradjon a magyar képviselet a belgrádi parlamentben. 

A VMSZ, ahogyan eddig is, önálló kisebbségi listával fog elindulni a választáson, és – mint mindig – választási programmal, elképzelésekkel abban bízva, hogy megőrizhetjük az erőnket, illetve a magyar képviseletet, és parlamenti párt maradunk 

– mondta. 

A tavaszi magyarországi választások eredményét, és az új magyar kormányt érintve a vajdasági politikus megjegyezte, jelenleg a bizalomépítés van folyamatban. – A választások óta Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke találkozott Magyar Péterrel, a házelnök (és azóta átmeneti államfő) Forsthoffer Ágnes első külföldi útja pedig Szerbiába vezetett egy női konferencia alkalmával, ahol jómagam is alelnöki tisztségemben ott voltam – sorolta Kovács Elvira. 

Hozzátette, azt is hallhatjuk az új magyar kormány részéről, hogy folyik az átvilágítás, és természetesen „nyitott meghívása van Magyar Péternek is hozzánk a Vajdaságba, hogy megismerjen bennünket”. 

– Lassan megismernek bennünket, átvilágítják a helyzetet, mi pedig mindig jó, korrekt viszonyt építettünk ki a magyar kormánnyal, ugyanis mi vagyunk az egyetlen magyar parlamenti párt Szerbiában, a Vajdaságban. Mindez, a bizalomépítés persze időigényes, úgyhogy a jövő kérdése, hogy milyen kapcsolatunk lesz – fogalmazott. 

Borítókép: Alekszandar Vucsics (Fotó: AFP)

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