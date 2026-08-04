Vucsics megy, de maradna

Alekszandar Vucsics a napokban egy, a szerb külpolitikára vonatkozó kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy mindenki gyengébb Szerbiát szeretne látni, gyenge vezetőket és kevésbé független országot. Ezzel kapcsolatban a szakértő megjegyezte, hogy alapvetően a szerb külpolitikát egy erőteljes kettősség határozza meg.

Egyrészt folyamatosan hangoztatott prioritás az EU-integráció, a másik oldalon viszont nagyon erős orosz és kínai kapcsolatokról beszélhetünk, amit a vezető politikusok többször leszögeztek, hogy nem hajlandók elengedni vagy föladni az EU-integrációért cserébe. Ez önmagában egy 22-es csapdája helyzetnek tűnik, mert az EU részéről pedig egyértelmű elvárás lenne a közös EU-s kül- és biztonságpolitikához való igazodás, amiben Szerbia nem teljesít túl jól

– fejtette ki Nikowitz-Holló Márton.

Mint mondta, itt a kérdés brüsszeli szempontból az, hogy mi a jobb. Egy erőskezű Vucsics, aki stabilitást biztosít mind Szerbiában, mind a Nyugat-Balkánon, és egyébként is megbízható tárgyalópartner, vagy adott esetben egy – egyelőre – nem konkrétan behatárolható mozgalom mint alternatíva hatalomra kerülése, amelynek a valós identitását vagy hovatartozását egyelőre nehéz behatárolni.

– Itt fontos megemlíteni azt, hogy nyugati nézőpontból sokszor úgy tekintenek erre a hallgatói mozgalomra, mint egy egyértelműen nyugatos és uniópárti formációra, de azért ez a valóságban nem teljesen igaz. Ez a mozgalom elég sok különböző csoportból tevődik össze, és például Koszovó kérdésében sok tekintetben még szinte radikálisabb álláspontot képviselnek, mint a jelenlegi szerb kormányzat. Egyértelműen kijelentették több tüntetésen is azt, hogy Koszovót Szerbia részének tekintik, és nem fogják elengedni – részletezte a szakértő. Hozzátette, hogy az európai uniós integráció kapcsán fontos megjegyezni, hogy Szerbia addig nem tud érdemben előrelépni az uniós csatlakozásban, ameddig valamilyen megoldást nem találnak a Koszovóval való viszony rendezésére, már pedig jelen pillanatban túl sok esély nem mutatkozik.

Gyakorlatilag politikai öngyilkosság bármelyik szerb politikus részéről Koszovó elismeréséről beszélni

– tette hozzá.