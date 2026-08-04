A látszat csal: az extrém hőhullámok ellenére is egy hűvös földtörténeti periódusban élünk

Noha az átlagembernek úgy tűnhet, hogy a most tapasztalható gyors felmelegedés valamiféle egészen egyedülálló jelenség, valójában a földtörténet a jelenleginél sokkal szélsőségesebb klímakilengéseket is ismer, ráadásul még bőven az emberi civilizáció, sőt, az ember megjelenése előtti időkből. Milyen érdekes példákat ismerünk az ember előtti korszak extrémnek tekinthető klímakilengéseiről?

A hirtelen felmelegedéseknek is léteznek szélsőséges földtörténeti példái. Ilyen például az utolsó nagy eljegesedési hullám, a Würm-glaciális végét követő Dyras felmelegedés, amelynek nem pontosan ismertek az okai. A Würm végén, 18 ezere éve volt a lehűlés maximuma.

Az utolsó eljegesedést gyors felmelegedési periódus követte Fotó: Polyák Attila

E periódusban akkora tömegű víz fagyott ki a világóceánból, hogy a maihoz képet 100 – 120 méterrel volt alacsonyabb a globális tengerszint. A vízszint ennyire drasztikus lecsökkenésnek ugyanakkor óriási volt a civilizációs hatása, hiszen a Homo sapiens az ekkor keletkezett földhidakon jutott el például a Szunda-szigetek világába, vagy Ausztráliába, illetve a Bering-földszoroson át az amerikai kontinensre.

A Föld a Würm-galciális eljegesedési maximuma idején, 18 ezer éve. Ekkor Európa jelentős részét elborította az arktikus jégtakaró Fotó: Wikimedia Commons/Ittiz

Ezt az eljegesedési hullámot földtörténeti szempontból egy igen rövid, egy-két ezer éves gyors felmelegedés követte. Az Eurázsia jelentős részét elborító több kilométer vastag jégtömeg gyors elolvadása legalább 100 méterrel emelte meg a világóceán szintjét, megszüntetve a délkelet-ázsiai szigetvilágot az Ázsiával, vagy Ausztráliával összekötő földhidakat.

Tehát a klímaingadozásnak fontos szerepe volt az emberi civilizáció elterjedésében és fejlődésében is,

lásd például az észak- és dél-amerikai kultúrákat. E nagy vándorlásoknak akadtak olyan népcsoportjai, akik rájöttek arra, hogy egy-egy területnek mekkora lehet a népességeltartó ereje.

Az eljegesedésnek komoly hatása volt az emberi civilizáció fejlődésére is Fotó: Juhász Árpád

Ez a tapasztalati felismerés vezetett el például a nagy dél -amerikai civilizációk, a maja, az inka vagy az azték kultúrák kialakulásához. A Föld jelenlegi állapota a most tapasztalható globális felmelegedés ellenére is sokkal hűvösebbnek számít, mint amilyen általában volt az elmúlt négymilliárd évben.

A földtörténet időszakaiban az volt az általános, hogy jégmentesek voltak a sarki pólusok.

Tehát a mai állapot, vagyis az arktikus és az antarktiszi jégsapkák létezése számít ritka kivételnek. Természetesen a távoli múltban is akadt példa átmeneti nagy lehűlésekre, ilyen volt a nagyjából 250 millió éve történt permo-karbon eljegesedés is.