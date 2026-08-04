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Százhuszonöt éve született a trombita fejedelme

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Van abban valami mélyen szimbolikus és sorsszerű, hogy a huszadik századi egyetemes kultúra és a modern zene egyik legnagyobb formátumú alakja, Louis Armstrong éppen a századforduló hajnalán, 1901. augusztus 4-én látta meg a napvilágot New Orleans küzdelmes, ám ritmusoktól izzó világában. Sorsában a legmélyebb társadalmi kitaszítottság és az isteni tehetség találkozott.

Balázs D. Attila
2026. 08. 04. 5:42
Louis Armstrong
Louis Armstrong Forrás: Wikipedia
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Louis Armstrong halhatatlan öröksége


Pályafutása alkonyán, a hatvanas években – amikor a könnyűzenét már a rock and roll hullámai uralták – még egyszer megmutatta elnyűhetetlen erejét. A Hello, Dolly! című dallal 1964-ben leütötte a Beatles-t a slágerlisták éléről, megszerezve a legidősebb éllovas címét, míg az ikonikus What a Wonderful World a mai napig a földkerekség legszebb, reményt adó vallomása az életről, amit felejthetetlen mosolya is örökzölddé varázsolt.

 

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