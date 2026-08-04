Százhuszonöt éve született a trombita fejedelme



Louis Armstrong halhatatlan öröksége



Pályafutása alkonyán, a hatvanas években – amikor a könnyűzenét már a rock and roll hullámai uralták – még egyszer megmutatta elnyűhetetlen erejét. A Hello, Dolly! című dallal 1964-ben leütötte a Beatles-t a slágerlisták éléről, megszerezve a legidősebb éllovas címét, míg az ikonikus What a Wonderful World a mai napig a földkerekség legszebb, reményt adó vallomása az életről, amit felejthetetlen mosolya is örökzölddé varázsolt.