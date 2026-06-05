Kirakatéletek és az atomháború réme – megnéztük a Wonderful World című darabot

Sághy Alexandra és Varga Donát tánca Fotó: Balogh Dávid

A művésznővel nemrégiben készítettünk egy hosszabb interjút, ahol természetesen a készülő darabra is kitértünk. Akkor már több hónapos próbafolyamaton voltak túl, így Sághy Alexandra pontosan tudta, mit szeretne a Wonderful World című előadással üzenni:

Egy jazzbár a helyszín, ahol a „kirakatéletek” mögötti belső frusztrációkat keressük. Engem nem annyira az életrajzi tények érdekeltek, inkább a dalok hangulata és az a szegregáció, amit Armstrongnak át kellett élnie. A darabban eltorzítjuk a What a Wonderful Worldöt is, jelezve, hogy a világban ma is nagy bajok vannak. Ez egyfajta vízió, amit anyaként is nagyon fájdalmas látni, hiszen nem mindegy, milyen világot hagyunk a gyerekeinkre. A darab vége mégis a küzdésről szól: a táncosok repetitív, nehéz mozgások után is felállnak és újrakezdik.

Ezt a küzdeni vágyást éreztük a darab végén mi is. Így nem lehangoltan, hanem dúdolva távoztunk a Nemzeti táncszínházbeli bemutatóról, ugyanis a koreográfus nem akart ránk erőltetni egy depresszív, torz világképet. Érezhető az előadásban a női lélek könnyedsége, ami azonban következetes és kemény munkával társul.