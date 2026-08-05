Ferencvárosi TCEurópa-liga-selejtezőGórnik Zabrze

Újabb Ferencváros-győzelem egy rettenetesen nehéz Európa-liga selejtezőn

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Trópusi hőségben nyert a Fradi az Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójában. A Ferencváros 1-0-ra győzte le a lengyel Górnik Zabrze csapatát, s ezzel a minimális előnnyel utazhat az egy hét múlva esedékes visszavágóra.

Magyar Nemzet
2026. 08. 05. 22:07
Marius Corbu góljával nyerte meg a meccset a Fradi Fotó: Origo/Tumbász Hédi
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Jött az ivószünet, majd a meccs utolsó negyede. Várható volt, hogy a lengyelek egy fokozattal feljebb kapcsolnak majd, mert nekik ez az eredmény semmiképpen sem felelt meg.

FTC-Gornik
Kanikovszki vezeti a labdát az Európa-liga selejtezőn - Fotó: Origo/Tumbász Hédi

Ennek megfelelően a 78. percben a lengyel csapat veszélyeztetett, de Urbanski 18 méterről szerencsére fölé lőtt. A 83. percben csereként belépett a pályára Nagy Ádám, aki életében először most játszott európai kupameccset a Fradi színeiben. 2013-2015 között játszott a zöld-fehér csapat színeiben. 3788 nap után lépett pályára újra a Fradiban.

A hajrában a zöld-fehéreknek arra kellett figyelniük, hogy semmiképpen se kapjanak gólt. Ezt megoldották, viszont újabb találatot nem sikerült szerezni, így ezzel az 1-0-s győzelemmel ért véget a selejtező első felvonása. A 89. percben még volt egy kis izgalom, amikor a vendégcsapat játékosa, Peter 18 méterről ballal a kapura lőtt, de a labda centikkel a bal alsó sarok mellett hagyta el a játékteret. Ezt tehát megúszta a Ferencváros. 

A visszavágó egy hét múlva a lengyelek fanatikus közönsége előtt biztosan nagyon nehéz lesz, de a Fradi képes ezt a feladatot is megoldani.

Labdarúgó Európa-liga selejtező, 3. forduló, 1. mérkőzés: Ferencváros–Górnik Zabrze 1-0 (0-0). 

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