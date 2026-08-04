FradiEurópa-liga-selejtezőBorbély BalázsNagy Ádám

Borbély Balázs megszólalt: Nagy Ádám rögtön pályára léphet a Fradi El-meccsén?

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Philippe Rommens eltiltása miatt a középpályán fogyatkozott meg a Ferencváros a Górnik Zabrze elleni fontos Európa-liga-selejtező előtt. A múlt héten hazaigazoló Nagy Ádám máris bekerült a meccskeretbe, és saját bevallása szerint készen áll a játékra. Borbély Balázs vezetőedző azonban jelezte: a 88-szoros válogatott Nagy Ádám hosszú ideje nem játszott tétmérkőzést.

Szalay Attila
2026. 08. 04. 20:13
Borbély Balázs óvatos a lengyelek elleni El-párharc előtt, számíthat Nagy Ádám játékára is Fotó: PETER LOUS Forrás: NurPhoto
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A Fradi számára az utóbbi idő eredményei aggodalomra adhatnak okot. A zöld-fehérek Pakson 4-2-re kikaptak az NB I-es rajton, majd a Twente ellen kétgólos előnyről – Rommens kiállítása után – 2-2-es döntetlent játszottak, legutóbb pedig az újonc Vasas kapuját nem tudták bevenni a bajnokságban.

Marco Rossi is figyelheti korábbi kedvencét

Visszatérve Nagy Ádámra, a tapasztalt középpályás szerepelt a Serie A-ban és három Európa-bajnokságon, az európai klubkupában azonban még nem játszott.

– Szerettem volna kipróbálni magamat az európai kupaporondon, ez fontos szerepet játszott a döntésemben. Nemcsak a selejtezőben szeretném ezt megtapasztalni, hanem az alapszakaszban is – árulta el.

Hozzátette, hogy a magyar válogatottba való visszatérésről sem tett le, noha Marco Rossi szövetségi kapitány 2024 novembere óta nem hívta a nemzeti csapatba.

– Szerintem a Fradiból újra megnyílhat az út, ha folyamatosan jó játékkal tudom segíteni a csapatot. Ez is olyan pluszmotiváció volt bennem, ami miatt ide szerettem volna igazolni – mondta a válogatottságról.

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