Borbély Balázs megszólalt: Nagy Ádám rögtön pályára léphet a Fradi El-meccsén?

A Fradi számára az utóbbi idő eredményei aggodalomra adhatnak okot. A zöld-fehérek Pakson 4-2-re kikaptak az NB I-es rajton, majd a Twente ellen kétgólos előnyről – Rommens kiállítása után – 2-2-es döntetlent játszottak, legutóbb pedig az újonc Vasas kapuját nem tudták bevenni a bajnokságban.

Marco Rossi is figyelheti korábbi kedvencét

Visszatérve Nagy Ádámra, a tapasztalt középpályás szerepelt a Serie A-ban és három Európa-bajnokságon, az európai klubkupában azonban még nem játszott.

– Szerettem volna kipróbálni magamat az európai kupaporondon, ez fontos szerepet játszott a döntésemben. Nemcsak a selejtezőben szeretném ezt megtapasztalni, hanem az alapszakaszban is – árulta el.

Hozzátette, hogy a magyar válogatottba való visszatérésről sem tett le, noha Marco Rossi szövetségi kapitány 2024 novembere óta nem hívta a nemzeti csapatba.

– Szerintem a Fradiból újra megnyílhat az út, ha folyamatosan jó játékkal tudom segíteni a csapatot. Ez is olyan pluszmotiváció volt bennem, ami miatt ide szerettem volna igazolni – mondta a válogatottságról.