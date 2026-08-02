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Ez már nagyon fáj a Fradinak: a Vasast sem tudták legyőzni

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Két forduló után sincs győzelme a Fradinak a labdarúgó NB I-ben. A Ferencváros ezúttal hazai pályán vesztett el két pontot azzal, hogy 0-0-t játszott a feljutó Vasas ellen. A nagy melegben nem szaggatták szét magukat a játékosok. A Vasas számára az egy pont megszerzése nagy siker. Győrben a bajnokcsapat megszerezte első győzelmét, az áldozat ezúttal a Nyíregyháza volt. A 4-0-s győri siker úgy született meg, hogy a hazaiaknál már a meccskeretbe sem tették be Vitális Milánt, aki összeveszett edzőjével.

Magyar Nemzet
2026. 08. 02. 19:24
A Ferencváros első hazai meccsét játszotta az NB i 2026-27-es idényében Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
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Két perccel később a Vasas is megszerezhette volna a vezetést, de Rab lövését Dibusz nagy vetődéssel védte ki. A Vasas ezt a meccset sem tudta 11 emberrel befejezni, mert a 87. percben Hidi megkapta második sárga lapját, mehetett zuhanyozni. Teljesen beszorult az emberhátrányban focizó Vasas, a Fradi ekkor kezdett el igazán nyomni. 

De az angyalföldi csapat kihúzta a számra tényleg életveszélyes utolsó perceket, a meccsen így nem esett gól, s ez az egy pont a Vasasnak tényleg aranyat ér.

A Fradi két meccs után egy pontot gyűjtött a bajnokságban, ennél biztosabb jobb kezdésre számítottak az Üllői úton. A Vasas büszkén mondhatja el magáról, hogy sem a bajnoktól, sem a kupagyőztestől nem kaptak ki.

Labdarúgó NB I. 2. forduló: Ferencváros–Vasas 0-0 

Szintén vasárnap 17.30-kor kezdődött el a Győr és a Nyíregyháza meccse. A bajnokcsapat háza táján a hét végén botrány robbant ki, mert kiderült, hogy Vitális Milán összeveszett a győri együttes edzőjével, aki a meccskeretből is kitette az AEK Athénba tartó Vitálist. Így a szabolcsiak ellen nem léphetett pályára az ETO legjobb magyar játékosa.

Az első félidő 22. percében szerezte meg a vezetést a Győr. Urblík Norbert lövésével szemben mind a védelem, mind a kapus tehetetlennek bizonyult, ezzel vezetett az ETO 1-0-ra.

A 49. percben növelte előnyét a hazai csapat. Njie öt méterről lőtte be az ETO csapatának második gólját, ezzel szinte minden lényegi kérdést eldöntve ezen a mérkőzésen.

Az ETO azonban nem vett vissza és a hajrában megszerezte a meccs harmadik gólját. Djukanovics 10 méterről kilőtte a jobb felső sarkot. A negyedik győri gól Bánáti Kevin nevéhez fúződött, ő nem sokkal a befejezés előtt volt eredményes. 

Ezzel minden eldőlt, a szabolcsiak sima vereséggel utazhattak haza Győrből. 

Labdarúgó NB I. 2. forduló: Győr–Nyíregyháza 4-0 (1-0) 

 

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