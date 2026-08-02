Ez már nagyon fáj a Fradinak: a Vasast sem tudták legyőzni

Két perccel később a Vasas is megszerezhette volna a vezetést, de Rab lövését Dibusz nagy vetődéssel védte ki. A Vasas ezt a meccset sem tudta 11 emberrel befejezni, mert a 87. percben Hidi megkapta második sárga lapját, mehetett zuhanyozni. Teljesen beszorult az emberhátrányban focizó Vasas, a Fradi ekkor kezdett el igazán nyomni.

De az angyalföldi csapat kihúzta a számra tényleg életveszélyes utolsó perceket, a meccsen így nem esett gól, s ez az egy pont a Vasasnak tényleg aranyat ér.

A Fradi két meccs után egy pontot gyűjtött a bajnokságban, ennél biztosabb jobb kezdésre számítottak az Üllői úton. A Vasas büszkén mondhatja el magáról, hogy sem a bajnoktól, sem a kupagyőztestől nem kaptak ki.

Labdarúgó NB I. 2. forduló: Ferencváros–Vasas 0-0

Szintén vasárnap 17.30-kor kezdődött el a Győr és a Nyíregyháza meccse. A bajnokcsapat háza táján a hét végén botrány robbant ki, mert kiderült, hogy Vitális Milán összeveszett a győri együttes edzőjével, aki a meccskeretből is kitette az AEK Athénba tartó Vitálist. Így a szabolcsiak ellen nem léphetett pályára az ETO legjobb magyar játékosa.

Az első félidő 22. percében szerezte meg a vezetést a Győr. Urblík Norbert lövésével szemben mind a védelem, mind a kapus tehetetlennek bizonyult, ezzel vezetett az ETO 1-0-ra.