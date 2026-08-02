Borlai Gergődoboskoncert

Majdnem Borlai Gergő lett a Primus dobosa

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Majdnem Borlai Gergő lett az egyik legismertebb amerikai alternatív rockzenekar dobosa – erről a zenekar frontembere beszélt az MTI-nek az európai turné rajtja előtt. A Primus basszusgitárosa, Les Claypool szerint a magyar zenész lenyűgöző teljesítményt nyújtott, és csak hajszálon múlt, hogy végül nem őt választották.

Ménes Márta
2026. 08. 02. 18:27
Borlai Gergő Forrás: Nullahategy.hu
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