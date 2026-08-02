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A Fidesz és a KDNP is részt vesz a Forsthoffer Ágnes által összehívott egyeztetésen

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Nem ülésezik a jövő héten a parlament, az ideiglenes köztársasági elnök pedig a Sándor-palotába hívta a miniszterelnököt és a frakcióvezetőket. A legnagyobb ellenzéki párt is jelezte, hogy részt vesznek a rendkívüli egyeztetésen.

Kreft-Horváth Márk
2026. 08. 02. 15:23
20260608 Budapest Országgyűlés, plenáris ülés. Képen: Dr. Bóka János Fidesz, frakcióvezető-helyettes
Forrás: Hatlaczki Balazs
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Magyar Péter miniszterelnök már Forsthoffer Ágnes bejegyzése alatt jelezte, hogy köszöni a meghívást, majd egy videóüzenetében is arról beszélt, hogy ott lesz az egyeztetésen. Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője is jelezte, hogy részt vesz a miniszterelnökkel és a frakcióvezetőkkel tartandó egyeztetésen. Bujdosó Andrea azt ígérte posztjában, hogy mivel a következő napokban is kiemelten fontos a pontos és hiteles tájékoztatás, az egyeztetés eredményéről, valamint minden, a lakosságot érintő érdemi fejleményről folyamatosan tájékoztatni fogja a nagyközönséget. 

20260509 Budapest Országgyűlés Alakuló Ülés Megalakult az új Országgyűlés Az országgyűlési választás eredményeként a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza Párt) 141, a Fidesz–KDNP 52, a Mi Hazánk pedig hat mandátumot szerzett a 199 fős parlamentben. Parlament Országház Fotó: Németh András Péter NAP MW A képen: bevonulás Forsthoffer Ágnes házelnök Magyar Péter miniszterelnök Radnai Márk képviselő Tisza Párt, a párt operatív működésért felelős alelnöke Bujdosó Andrea Anna a Tisza Párt országgyűlési képviselője és parlamenti frakcióvezetője
Forsthoffer Ágnes összehívta a frakcióvezetőket és a miniszterelnököt. Fotó: Németh András Péter / MW

A Mi Hazánk frakcióvezetője, Toroczkai László egyelőre nem reagált a felhívásra, de valószínűsíthető, hogy ő is ott lesz.

Az eddig kiderült információk szerint Magyar Péter 9 órától egyeztet az ideiglenes köztársasági elnökkel, a frakcióvezetők 9.30-kor csatlakoznak. A parlament nem ülésezik a jövő héten a hőség miatt.  

 

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