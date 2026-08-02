A Fidesz és a KDNP is részt vesz a Forsthoffer Ágnes által összehívott egyeztetésen

Magyar Péter miniszterelnök már Forsthoffer Ágnes bejegyzése alatt jelezte, hogy köszöni a meghívást, majd egy videóüzenetében is arról beszélt, hogy ott lesz az egyeztetésen. Bujdosó Andrea, a Tisza Párt frakcióvezetője is jelezte, hogy részt vesz a miniszterelnökkel és a frakcióvezetőkkel tartandó egyeztetésen. Bujdosó Andrea azt ígérte posztjában, hogy mivel a következő napokban is kiemelten fontos a pontos és hiteles tájékoztatás, az egyeztetés eredményéről, valamint minden, a lakosságot érintő érdemi fejleményről folyamatosan tájékoztatni fogja a nagyközönséget.
A Mi Hazánk frakcióvezetője, Toroczkai László egyelőre nem reagált a felhívásra, de valószínűsíthető, hogy ő is ott lesz.
Az eddig kiderült információk szerint Magyar Péter 9 órától egyeztet az ideiglenes köztársasági elnökkel, a frakcióvezetők 9.30-kor csatlakoznak. A parlament nem ülésezik a jövő héten a hőség miatt.
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