Videón Pécsi Ármin bravúrja, ezért dicsérik Ausztriában, de a másik magyart lehúzták

A Sofascore 7,8-as osztályzattal jutalmazta a magyar kapust, aki ezzel a Hartberg legjobb játékosának bizonyult. Kezdésnek nem rossz.

A Salzburg magyarja, Redzic Damir gyenge osztályzatot kapott

Nem kapott ilyen jó értékelést Ausztriában a Salzburg magyar válogatott játékosa, Redzic Damir. A 23 éves támadó Pécsihez hasonlóan végigjátszotta a találkozót, volt is egy veszélyes szöglete, de ezen kívül az osztrák sajtó szerint nem mutatott sokat.

A 23 beadásából mindössze öt talált csapattársat. Ennél biztosan többre képes

– írta Redzicről a krone.at, amely kettes osztályzatot adott neki.

Ennél rosszabbat a Salzburgból senki sem kapott. A lap egytől hatig értékeli a labdarúgókat, az egy a legrosszabb, a hat a legjobb, a kettes pedig gyenge teljesítményt jelent a magyarázat szerint.

A 23 éves Redzic februárban igazolt Salzburgba Dunaszerdahelyről, és a tavasszal kilenc bajnokin egy gólt szerzett az osztrák Bundesligában.

Videón Pécsi Ármin egyik bravúrja is az összefoglalóban: