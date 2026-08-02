Videón Pécsi Ármin bravúrja, ezért dicsérik Ausztriában, de a másik magyart lehúzták

A Sofascore 7,8-as osztályzattal jutalmazta a magyar kapust, aki ezzel a Hartberg legjobb játékosának bizonyult. Kezdésnek nem rossz.
A Salzburg magyarja, Redzic Damir gyenge osztályzatot kapott
Nem kapott ilyen jó értékelést Ausztriában a Salzburg magyar válogatott játékosa, Redzic Damir. A 23 éves támadó Pécsihez hasonlóan végigjátszotta a találkozót, volt is egy veszélyes szöglete, de ezen kívül az osztrák sajtó szerint nem mutatott sokat.
A 23 beadásából mindössze öt talált csapattársat. Ennél biztosan többre képes
– írta Redzicről a krone.at, amely kettes osztályzatot adott neki.
Ennél rosszabbat a Salzburgból senki sem kapott. A lap egytől hatig értékeli a labdarúgókat, az egy a legrosszabb, a hat a legjobb, a kettes pedig gyenge teljesítményt jelent a magyarázat szerint.
A 23 éves Redzic februárban igazolt Salzburgba Dunaszerdahelyről, és a tavasszal kilenc bajnokin egy gólt szerzett az osztrák Bundesligában.
Videón Pécsi Ármin egyik bravúrja is az összefoglalóban:
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