Viccet csinált az NB I legidősebb futballistájának a hibájából Bognár István
Tomás Tujvel a 96. percben védte be Bognár István szabadrúgását, ezzel a góllal bukott el a győzelem kapujában a Honvéd az MTK ellen a labdarúgó NB I második fordulójában szombat este. A kispestiek 3-2-re vezettek, amikor a 42 éves kapus nagyot hibázott, emiatt lett 3-3 a vége. A gólszerző, Bognár István a kapushibán viccelődött a lefújás után.
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