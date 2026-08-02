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tarr zoltánrtlszondi vandaorsós lajosMagyar Péter

Tovább ejtőernyőznek a Tiszához az egykori RTL-esek

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Folytatódik az RTL-esek átigazolása a Tiszához: Tarr Zoltán pénteken jelentette be, hogy Orsós Lajos kapja a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium kommunikációs vezetői posztját. Az egykori RTL-essel együtt már a balliberális csatorna nyolc korábbi munkatársa vállalt szerepet a Tisza-kormányban, a pártnál vagy annak holdudvarában.

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2026. 08. 02. 7:50
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Vitézy tárcájánál másik korábbi RTL-es is dolgozik már: nemrégiben új sajtófőnököt neveztek ki a közlekedési és beruházási minisztériumban. A tárca közleménye szerint Pécsi Norbert Sándor pályafutását a debreceni Alföld Televíziónál kezdte riporterként és szerkesztőként, majd az RTL Magyarországnál folytatta, ahol két időszakban összesen több mint három éven át dolgozott sajtóreferensként, később pedig sajtókapcsolati csoportvezetőként. A közlekedési ágazathoz legszorosabban a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nél végzett, több mint 13 éves munkája köti, ahol éveken át kommunikációs osztályvezetőként és szóvivőként dolgozott.

Horváth Nándor ugyancsak az RTL-nél dolgozott korábban: 2014 és 2024 között a csatorna híradójának szerkesztő-riportere volt, elsősorban belpolitikai és parlamenti tudósításokat készített. Idén májustól pedig a Tisza-frakció sajtófőnökeként folytatja pályafutását.

A közmédiánál is megjelentek a volt RTL-esek

Miniszteri biztos irányítja a közmédia körüli teendőket, erre a feladatra Tarr Zoltán azt a Grósz Juditot tartotta a legalkalmasabbnak, aki 2024-igaz RTL-nél dolgozott.

A közmédiához ejtőernyőzött egy másik egykori RTL-es is. Minapi hír, hogy Lukács Attila, a televízió pr-menedzsere februári távozását követően szakértőként csatlakozott a Duna Médiaszolgáltatóhoz. Érdekesség, hogy a Média1 megkeresésére 

a közmédia nem volt hajlandó elárulni, hogy Lukács pontosan mikor kezdett, mely szervezeti egységben dolgozik, s milyen feladatokat lát el.

 Sőt, még arra sem válaszoltak, hogy csatlakoztak-e a közmédiához más, korábban az RTL-nél dolgozó szakemberek. 

 

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