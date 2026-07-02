Ismét egy volt RTL-es kapott kormányzati pozíciót
Egyre növekszik az RTL-es múlttal rendelkezők száma a kormányzatban, miután a közlekedési és beruházási minisztérium leigazolta a liberális csatorna korábbi sajtósát. Mint látható, Magyar Péterék szívesen válogatnak a kormánymédiává előlépett televízió emberei közül.
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