Az energiaválság háttere

Volt még két tervbe vett vízlépcső Fajsznál és Adonynál, ha ezek megépültek volna, akkor most lenne elég víz a Duna magyarországi szakaszán, amely kiszolgálhatná Paks hűtővízigényét, a dunai hajózást és a talajvízszint további csökkenésének megakadályozását. Miért nem épültek meg? Mert a mindenkori döntéshozók jobban hallgattak az egyes civil szervezetekre és a közhangulatot befolyásolni tudó influenszerekre, mint a szakemberekre. A félig megépített bős–nagymarosi vízlépcsőt ugyan Németh Miklós akkori miniszterelnök állította le, de az Antall-kormány folytatta ezt a politikát, annak ellenére, hogy a nemzetközi tekintélynek örvendő Mosonyi Emil akadémikus, a vízlépcsőrendszer tervezője, személyesen hívta fel és magyarázta el neki a vízlépcsők jelentőségét.

Ennyit a vízről, vagy talán még annyit, hogy a Dunába visszaeresztett hűtővíz túlzott melegítő hatását, ami gyakori kritika az atomerőművel szemben, is meg lehetett volna és ma is meg lehetne oldani, például azzal, ha hűtőtavakat létesítünk, vagy ha – mint valaki tanácsolta – a másodpercenként 100 köbméter hűtővizet a Duna alatt átvezetjük a Homokhátságra. Ily módon a Homokhátság vízhiánya megoldódna és még a Tiszába is jutna elég, amire azért lesz szükség, mert a Tisza vízgyűjtőjén a csapadék várhatóan csökken. A 100 köbméter/másodperc vízfolyás egyébként egy kisebb folyónak felel meg, de a Duna átlagos vízhozamának mindössze négy százaléka.

Magyarország átlagos (az év egésze fogyasztásából számított) villamosenergiakapacitás-igénye öt GW (5000 MW), ebből jelenleg négy GW a hazai termelés és egy GW az import. Importra annak ellenére van szükség, hogy a hazai kapacitások névlegesen messze meghaladják a fogyasztás igényeit. A folyamatosan működő erőművek közül Paks II, a földgázerőművek négy, a szén- és egyéb folytonosan termelő erőművek egy GW-ot-ot tesznek ki, és ezen túl vannak az időszakos termelők, mint a nap- és szélenergia, amelyek jelenleg nyolc, illetve 0,3 GW-os nagyságrendűek. Importra mégis azért van szükség, mert az erőműveket nem lehet az év minden órájában működtetni. A karbantartási igények, az esetleges meghibásodások az atomerőműnél mintegy 10, a fosszilis erőműveknél (gáz, szén, olaj) 20-30 százalékkal csökkentik a kihasználható kapacitást, a naperőművek pedig csak a naptári idő 12–14 százalékában, a szélerőművek legfeljebb 20–25 százalékában tudnak termelni.