Szélütöttek – a racionalitás elvetése

Az unió klímapolitikáját, részben kötelezően előírt szabályokkal (például szén-dioxid-kvóták), részben pénzügyi eszközökkel igyekszik a tagországokra rákényszeríteni, ennek keretében Magyarországnak is van ötszázmilliárd forintja a megújuló energiaforrások fejlesztésére.

Jelenleg Magyarországon mintegy nyolc GW naperőmű és 0,3 GW szélerőmű működik, amit 2030-ig 12, illetve négy GW nagyságúra akarnak felfejleszteni. Emellett a hagyományos (és folyamatosan működő) energiaforrások hat-hét GW-ot tesznek ki, ebből két GW Paks, a többi zöme gázerőmű és egy kevés lignit. Ugyanakkor az ország szükséglete átlagosan hat-hét GW, ami csúcsidőben felmehet nyolc GW-ra is. A számok összevetéséből világosan látszik, hogy a megújuló és a hagyományos kapacitások együtt messze meghaladják a szükségleteket, ami nem lenne baj, ha a nap- és szélerőművek akkor adnák le az energiát, amikor arra szükség van. Valójában ez nem így van, sokszor előfordult, hogy a megújulók átvételi kötelezettsége miatt – a hálózat egyensúlyba tartása érdekében – vissza kellett szabályozni az atomerőművet, ami 18 Ft/kWh költséggel termelt, míg a megújulók kötelező átvételi ára 40 Ft/kWh körül mozgott. Sőt amikor még ez sem segített, a többlettermelést negatív árakon, vagyis ráfizetéssel kellett exportálni. Ez jelentős veszteség a hálózatnak, de végső soron az országnak magának is.

2030-ig növekszik az ország villamosenergia-igénye, de nem olyan mértékben, hogy a már ma is feleslegesen sok megújuló kapacitást tovább kelljen növelni, egyébként is, ellátásbiztonság szempontjából végső soron csak az a kapacitás számít, ami folyamatosan tud termelni.

De nemcsak arról van szó, hogy kidobott – igaz, uniós – pénz, amit a nap- és szélerőművekre költünk, hanem arról is, hogy ezek egy-két évtizeden belül veszélyes hulladékká válnak, amelynek semlegesítése jelentős ráfordításokat igényel majd. Egy nagyobb szélturbina alapozásához például 1000-2000 köbméter vasbetonra van szükség. Ez, ha egyszer beteszik, soha nem jön ki a földből, nem is beszélve a toronyról és a turbinalapátokról, amelyeknek az elhelyezése megint csak rengeteg energiába (pénzbe) kerül. Szakértők kiszámolták, hogy a teljes élettartamra vonatkozólag mennyi a különböző erőművekbe befektetett és az azok által termelt energia aránya, az EROI (Energy Return on Investment), nos, ez nap- és szélerőművek esetében, ha az ingadozó termelés miatti kiegyenlítést is beszámítjuk, öt alatt van, fosszilis erőművek esetén (szén, földgáz) ez az arány harminc, míg atomerőműveknél hetvennél is több. Erőműveket tízes arány alatt nem gazdaságos építeni. A számítások tehát egyértelműen mutatják, hogy a szél- és napenergia felhasználása a fejlett ipari országok számára egyértel­műen zsákutca. Ezzel meg is van a magyarázata a versenytársakét messze meghaladó európai energiaáraknak és ez által az európai ipari versenyképtelenségnek, nem kell Mario Draghi versenyképességről szóló 328 oldalas anyagának elolvasásával tölteni a drága időt.