Szélütöttek – a racionalitás elvetése

Kiszámítottam az Európai Unióra, mit jelentene, ha a térség energiaigényét csak szél- és napenergiával akarnánk kielégíteni (amire az unió vezetése egészen a legutóbbi időkig törekedett), illetve mi lenne a valóságos megoldás. Nem részletezve a számításokat a végeredmény az, hogy szél- és naperőművek esetén, az egész évi biztonságos ellátás megvalósításához amellett, hogy mintegy másfél magyaroszágnyi területet kellene lefedni ezekkel az eszközökkel, 780 TWh tárolókapacitásra lenne szükség, ami az unió jelenleg meglévő tárolókapacitásának több mint 12 ezerszerese. (A részletes számítások könyvemben: Klímaváltozás és az Európai Unió klímapolitikája, Kairosz 2026, megtalálhatók.) Ilyen mértékű tárolókapacitás létesítése fizikailag is lehetetlen, és anyagilag is megvalósíthatatlan, mert az unió évtizednyi GDP-je kellene hozzá. Ezzel szemben atomerőművek esetén évente hét Paks méretű erőművet kellene létesíteni, hogy 2050-re az unió szén-dioxid-kibocsátása, ha nem is nullára, de igen alacsony szintre csökkenjen, és nincs szükség tárolókapacitásokra. Ennek költsége az unió éves GDP-jének fél százalékát sem teszi ki.
Hogy az unió vezetése miért nem a racionális megoldást választotta, arra a magyarázat az, amit a cikk elején is említettünk, hogy a politikai döntéshozókat nem a racionalitás, hanem az éppen uralkodó és a média által felerősített hitek befolyásolják. Ennek eredménye lett az unió klímapolitikája, ami gyakorlatilag versenyképtelenné tette az európai ipart.
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