Pócs János újabb bizonyítékokkal állt elő az úgynevezett Zsolti bácsi-ügyben

A Pócs-interjú nyilvánosságra kerülését követően Magyar Márton minden fórumon cáfolta, hogy fizettek volna Bangónak az interjúért, s állítása szerint arról sem tudott, hogy a fiatal nem mondott igazat.

Az mindenesetre tény, hogy a Kontroll-interjú időszakában Bangó Sándor a környezete szerint látványos költekezésbe kezdett.

Azt is tudni lehetett, hogy Bangó az ügyészségen május elején tett vallomásában megnevezett egy személyt, akiről azt állította, hogy ő az állítólagos Zsolti bácsi. Ám a nyilvánosság csak a hét elején, a férfi öngyilkossággal fenyegetőző TikTok-bejegyzésében szembesülhetett azzal, hogy Semjén Zsolt ellen irányult a rágalmazó gyanúsítgatás.

Ezer sebből vérző történet

Ugyanis ezer sebből vérzik Bangó Sándornak az állítólagos pedofil politikusról előadott története.

Így például, amikor tavaly novemberben Bangó – mint sértett – vallomást tett a Szőlő utcai javítóintézet volt vezetője, Juhász Péter Pál ellen folyamatban lévő eljárásban, szó sem esett Zsolt bácsiról. Ahogy akkor sem, amikor Dobrev Klára tavaly decemberben készített vele anonim interjút. A felvételen a DK elnökének egy, a kamerának háttal ülő, piros pulóveres fiatal mondta el a Szőlő utcai állítólagos tapasztalatait. Úgy tudjuk, ő Bangó Sándor volt, aki abban az interjúban, bár sem a nevét nem árulták el, sem az arca nem látszott, mégis említést sem tett Zsolt bácsiról.

Végül azt is érdemes megemlíteni, hogy Bangó Sándor elég különös körülmények között kerülhetett kapcsolatba a Kontrollal. Pócs János fideszes képviselőtársával, Panyi Miklóssal közös minapi sajtótájékoztatóján azt vetette fel, hogy Litresits Andrásnak, a fiatallal tavaly ősz óta foglalkozó, DK-közeliként elkönyvelt ügyvédnek „jelentős szerepe” lehetett abban, hogy Bangó Sándort összekötötték Magyar Mártonnal, és az általa alapított Kontrollal. A honatyák arra is figyelmeztettek, ha az ügyvédnek tudomása volt arról, hogy Bangónak pénzt ígértek azért, hogy hamis vádat tegyen, az bűncselekmény.



