fővárosi főügyészségkontrollmagyar mártonpócs jánosbangó sándor

Pócs János újabb bizonyítékokkal állt elő az úgynevezett Zsolti bácsi-ügyben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Újabb bizonyítékokra hivatkozva tett bejelentést a Fővárosi Főügyészségen Pócs János az úgynevezett Zsolti bácsi-ügyben. A fideszes politikus arról is kapott információkat, hogy Bangó Sándor, a súlyos vádakat megfogalmazó egykori intézetis fogvatartott kivel beszélt öngyilkossági kísérlete előtt. 

Munkatársunktól
2026. 07. 31. 8:52
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Pócs-interjú nyilvánosságra kerülését követően Magyar Márton minden fórumon cáfolta, hogy fizettek volna Bangónak az interjúért, s állítása szerint arról sem tudott, hogy a fiatal nem mondott igazat.

Az mindenesetre tény, hogy a Kontroll-interjú időszakában Bangó Sándor a környezete szerint látványos költekezésbe kezdett. 

Azt is tudni lehetett, hogy Bangó az ügyészségen május elején tett vallomásában megnevezett egy személyt, akiről azt állította, hogy ő az állítólagos Zsolti bácsi. Ám a nyilvánosság csak a hét elején, a férfi öngyilkossággal fenyegetőző TikTok-bejegyzésében szembesülhetett azzal, hogy Semjén Zsolt ellen irányult a rágalmazó gyanúsítgatás.

Ezer sebből vérző történet

Ugyanis ezer sebből vérzik Bangó Sándornak az állítólagos pedofil politikusról előadott története.

Így például, amikor tavaly novemberben Bangó – mint sértett – vallomást tett a Szőlő utcai javítóintézet volt vezetője, Juhász Péter Pál ellen folyamatban lévő eljárásban, szó sem esett Zsolt bácsiról. Ahogy akkor sem, amikor Dobrev Klára tavaly decemberben készített vele anonim interjút. A felvételen a DK elnökének egy, a kamerának háttal ülő, piros pulóveres fiatal mondta el a Szőlő utcai állítólagos tapasztalatait. Úgy tudjuk, ő Bangó Sándor volt, aki abban az interjúban, bár sem a nevét nem árulták el, sem az arca nem látszott, mégis említést sem tett Zsolt bácsiról.

Végül azt is érdemes megemlíteni, hogy Bangó Sándor elég különös körülmények között kerülhetett kapcsolatba a Kontrollal. Pócs János fideszes képviselőtársával, Panyi Miklóssal közös minapi sajtótájékoztatóján azt vetette fel, hogy Litresits Andrásnak, a fiatallal tavaly ősz óta foglalkozó, DK-közeliként elkönyvelt ügyvédnek „jelentős szerepe” lehetett abban, hogy Bangó Sándort összekötötték Magyar Mártonnal, és az általa alapított Kontrollal. A honatyák arra is figyelmeztettek, ha az ügyvédnek tudomása volt arról, hogy Bangónak pénzt ígértek azért, hogy hamis vádat tegyen, az bűncselekmény.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Deutsch Tamás
idezojelekeurópai parlament

Alkotmányos puccs és önkényuralmi rendszer Magyarországon

Deutsch Tamás avatarja

Magyar Péter és a Tisza Párt önkényes és veszélyes döntései Európában példa nélküliek. Éppen ezért különösen súlyos és megmagyarázhatatlan az Európai Unió intézményeinek mély hallgatása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.