Magyar Márton reagált a Szőlő utcai ügy fejleményeire: „Bangó Sándor nem kapott pénzt sem tőlem, sem mástól!”
Kiakadt Magyar Péter testvére, feljelenti Pócs Jánost. Korábban 50 ezer eurót akartak összegyűjteni Bangó Sándornak a kontroll.hu-n.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szőlő utca: Négymillió forintot ígérhettek Magyar Péter közvetlen közeléből a hamis vallomásért Bangó Sándornak
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!