Trump hőse: 16 éves fiú mentett ki egy gyereket az óceánból + videó
Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban fogadta azt a 16 éves vízimentőt, aki a napokban mentett ki egy 10 éves fiút az óceánból. A vízimentő akcióját videóra vették, így gyorsan elterjedt az interneten. Trump hősnek nevezte a fiatalt.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!