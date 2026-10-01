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Mozart egyik legnehezebb szerepével tér vissza Miklósa Erika, ráadásul nem is akárhogyan

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Miklósa Erika Kossuth-díjas koloratúrszoprán főszereplésével tér vissza Mozart Szöktetés a szerájból című daljátéka 2026. október 17. és 24. között az Opera Eiffel Műhelyházának színpadára. A Vecsei H. Miklós rendezésében, Varró Dániel fordításában és a Kiégő Izzók videóanimációival látható produkcióban Szeleczki Artúr, Brindás Boglárka, Papp Balázs és Szvétek László lépnek színpadra, a Magyar Állami Operaház együtteseit Bogányi Tibor vezényli. Az előadás az MVM Pikoló Program keretében látható.

Ménes Márta
2026. 10. 01. 17:00
Fotó: Berecz Valter

 

Miklósa ErikaoperaVecsei H. MiklósSzóljon hozzá!

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Odrobina Kristóf
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Letarolta az országot a Tisza-kormány árnyékhivatala, a Nemzeti Vécéőrség

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Jó látni, hogy végre munkához látott Magyar Péter kormánya, ideje volt, hogy a sarkára álljon. De vajon ki ellenőrzi a hivatal hivatali vécéjét?

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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