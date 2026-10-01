Mozart egyik legnehezebb szerepével tér vissza Miklósa Erika, ráadásul nem is akárhogyan
Miklósa Erika Kossuth-díjas koloratúrszoprán főszereplésével tér vissza Mozart Szöktetés a szerájból című daljátéka 2026. október 17. és 24. között az Opera Eiffel Műhelyházának színpadára. A Vecsei H. Miklós rendezésében, Varró Dániel fordításában és a Kiégő Izzók videóanimációival látható produkcióban Szeleczki Artúr, Brindás Boglárka, Papp Balázs és Szvétek László lépnek színpadra, a Magyar Állami Operaház együtteseit Bogányi Tibor vezényli. Az előadás az MVM Pikoló Program keretében látható.
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