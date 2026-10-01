Megállapodott Magyar Péter és Karácsony Gergely: 120 milliárdos gyorssegélyt kap a főváros

Az állam is beszáll a BKK-ba

A tárgyalások egyik fontos eleme a regionális BKK létrehozása lehet. Karácsony Gergely bejelentése szerint az állam és a főváros partnerségével alakítanák ki a regionális közösségi közlekedési rendszert, amelyben az állam tulajdonosként is megjelenne.

Ennek részeként az állam ötvenszázalékos tőkeemeléssel szállna be a fővárosi közlekedési társaságba.

A tervek szerint ezzel egy olyan regionális közlekedési rendszer jöhet létre, amelyben az állami és a fővárosi szereplők közösen vesznek részt.

A parkolási bevételekről is megállapodtak

A főpolgármester a parkolás kérdéséről is beszélt. Elmondása szerint abban is elköteleződtek, hogy a fővárosi parkolás a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe kerüljön. Karácsony szerint ugyanakkor kérdés, hogy eddig miért nem a fővárosnál volt ez a jogosultság.

A parkolásból származó bevételekből a tervek szerint egy budapesti útalapot hoznának létre.

Az alapból fővárosi és kerületi utak felújítását finanszíroznák.

Karácsony Gergely ugyanakkor arra is kitért, hogy a kerületi polgármesterek álláspontja érthető, amikor saját érdekeik mellett próbálnak kiállni. A fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti feladat- és forrásmegosztás így továbbra is az egyeztetések egyik fontos kérdése marad.

Fotó: FOTÓ: POLYÁK ATTILA

20 milliárdos megtakarítást várnak Budapesttől, költségvetési felügyelő érkezik

A fővárosnak jövőre húszmilliárd forintos megtakarítást kell végrehajtania, a pénzügyminiszter pedig költségvetési felügyelőt rendel ki Budapest mellé – jelentette be Vitézy Dávid. A miniszter szerint ugyanakkor a főváros önkormányzati jogkörei nem csorbulnak, a kormány nem költségvetési biztost nevez ki.

Vitézy Dávid a Városháza Dísztermében arról beszélt, hogy számára különleges visszatérés a helyszín, hiszen korábban frakcióvezetőként maga is aktív szereplője volt a Fővárosi Közgyűlés vitáinak.

A miniszter hangsúlyozta a kormány és az önkormányzatok közötti együttműködés fontosságát, majd felidézte az FKT korábbi formájának működését.

Mint fogalmazott, abban az időszakban Budapest a világ egyik legdinamikusabban fejlődő városa volt, és a főváros ma is nagyrészt az akkor létrejött épületeire és beruházásaira büszke. Vitézy Dávid szerint a mostani megállapodással rendezhetők azok a korábbi követelések is, amelyeket a főváros az állammal szemben megfogalmazott.