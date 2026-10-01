Megállapodott Magyar Péter és Karácsony Gergely: 120 milliárdos gyorssegélyt kap a főváros

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A miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester vezetésével tartották meg a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának kormányváltás utáni első ülését. Az ülés követő sajtótájékoztatón bejelentették, a kormány 120 milliárd forintos rendkívüli támogatást ad a fővárosnak.

Gábor Márton
2026. 10. 01. 15:06
Fotó: Polyák Attila

Az állam is beszáll a BKK-ba

A tárgyalások egyik fontos eleme a regionális BKK létrehozása lehet. Karácsony Gergely bejelentése szerint az állam és a főváros partnerségével alakítanák ki a regionális közösségi közlekedési rendszert, amelyben az állam tulajdonosként is megjelenne.

Ennek részeként az állam ötvenszázalékos tőkeemeléssel szállna be a fővárosi közlekedési társaságba. 

A tervek szerint ezzel egy olyan regionális közlekedési rendszer jöhet létre, amelyben az állami és a fővárosi szereplők közösen vesznek részt.

A parkolási bevételekről is megállapodtak

A főpolgármester a parkolás kérdéséről is beszélt. Elmondása szerint abban is elköteleződtek, hogy a fővárosi parkolás a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe kerüljön. Karácsony szerint ugyanakkor kérdés, hogy eddig miért nem a fővárosnál volt ez a jogosultság.

A parkolásból származó bevételekből a tervek szerint egy budapesti útalapot hoznának létre. 

Az alapból fővárosi és kerületi utak felújítását finanszíroznák.

Karácsony Gergely ugyanakkor arra is kitért, hogy a kerületi polgármesterek álláspontja érthető, amikor saját érdekeik mellett próbálnak kiállni. A fővárosi és a kerületi önkormányzatok közötti feladat- és forrásmegosztás így továbbra is az egyeztetések egyik fontos kérdése marad.

Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa
Fotó: FOTÓ: POLYÁK ATTILA

20 milliárdos megtakarítást várnak Budapesttől, költségvetési felügyelő érkezik

A fővárosnak jövőre húszmilliárd forintos megtakarítást kell végrehajtania, a pénzügyminiszter pedig költségvetési felügyelőt rendel ki Budapest mellé – jelentette be Vitézy Dávid. A miniszter szerint ugyanakkor a főváros önkormányzati jogkörei nem csorbulnak, a kormány nem költségvetési biztost nevez ki.

Vitézy Dávid a Városháza Dísztermében arról beszélt, hogy számára különleges visszatérés a helyszín, hiszen korábban frakcióvezetőként maga is aktív szereplője volt a Fővárosi Közgyűlés vitáinak.

 A miniszter hangsúlyozta a kormány és az önkormányzatok közötti együttműködés fontosságát, majd felidézte az FKT korábbi formájának működését.

Mint fogalmazott, abban az időszakban Budapest a világ egyik legdinamikusabban fejlődő városa volt, és a főváros ma is nagyrészt az akkor létrejött épületeire és beruházásaira büszke. Vitézy Dávid szerint a mostani megállapodással rendezhetők azok a korábbi követelések is, amelyeket a főváros az állammal szemben megfogalmazott.

A miniszter közlése szerint az állam 120 milliárd forintos támogatást biztosít Budapestnek, amely a főváros korábbi követeléseinek több mint 85 százalékát rendezi. Ennek köszönhetően lezárhatók a kapcsolódó peres eljárások, és biztosítható, hogy Budapest teljesíteni tudja az idei fizetési kötelezettségeit.

A megállapodás része az is, hogy a főváros megkapja a 12 milliárd forintos közösségi közlekedési normatívát.

Húszmilliárdos megtakarítást várnak el

A kormány ugyanakkor garanciákat kért arra, hogy a főváros pénzügyi egyensúlya hosszú távon is fenntartható maradjon. Ennek részeként Budapestnek a következő évben húszmilliárd forinttal kell csökkentenie működési kiadásait.

Vitézy Dávid bejelentése szerint a pénzügyminiszter költségvetési felügyelőt is kirendel a fővároshoz. A miniszter hangsúlyozta: ez nem jelenti a főváros önkormányzati jogköreinek csorbítását, és nem költségvetési biztos kinevezéséről van szó.

Az FKT az egységes fővárosi parkolási rendszer kialakítását is elfogadta. Vitézy Dávid szerint meglepő volt számára az erről kialakult vita, mivel korábban nem találkozott olyan állásponttal, amely ne az egységesítés szükségességét hangsúlyozta volna.

Az egységes parkolási rendszer bevezetéséhez törvénymódosításokra is szükség lesz. A miniszter kiemelte: a parkolási díjakból származó bevételeket a fővárosnak nem szabad szabadon felhasználnia, azokat célzottan útfejlesztésekre kell fordítani. A tervek szerint így a parkolási bevételek közvetlenül Budapest közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését szolgálhatják.

Közös tulajdon és finanszírozás jön a BKK-nál

Új közlekedési szövetséget hoz létre a főváros és a kormány, amelynek részeként egységes budapesti és agglomerációs közlekedésszervező rendszer jöhet létre – jelentette be Vitézy Dávid. A miniszter szerint nincs szó a BKK államosításáról, a főváros és a kormány fele-fele arányban vesz részt a tulajdonlásban és a finanszírozásban.

Vitézy Dávid felidézte: 

a főváros és az agglomeráció közlekedésének összehangolása évtizedek óta napirenden van. 

Már az 1990-es évek óta létező célkitűzésről van szó, amelyet korábban a szocialista–szabad demokrata kormányzat is megpróbált megvalósítani a Budapesti Közlekedési Szövetség (BKSZ) létrehozásával, ám a regionális közlekedésszervezés a gyakorlatban nem valósult meg teljes körűen.

A miniszter szerint a regionális közlekedésszervezés Vitézy Dávid és Karácsony Gergely korábbi főpolgármester-jelölti programjában is szerepelt.

Nincs szó a BKK államosításáról

Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy az új rendszer nem a BKK államosítását jelenti. A közlekedési feladatokat fele-fele arányban osztanák meg a főváros és az állam között, ennek megfelelően pedig a tulajdonosi és finanszírozási konstrukció is 50–50 százalékos lesz. A jegy- és bérletbevételeken felül évente mintegy 340 milliárd forintra van szükség a rendszer működtetéséhez.

 Ezt az összeget a kormány és a főváros fele-fele arányban biztosítja.

A megállapodás alapján teljesen egységes budapesti és agglomerációs közlekedésszervezőt alakítanak ki. Ennek részeként a főváros ismét nagyobb befolyást kap a HÉV-ek és az agglomerációs járatok szervezésében, miközben a kormánynak is lesz beleszólása a budapesti közösségi közlekedés működtetésébe. A megállapodás a közlekedési beruházások területén is új együttműködést jelent: a főváros és a kormány a jövőben közösen vehet részt a fejlesztések megvalósításában.

A kormány és a főváros emellett megállapodást kötött arról, hogy a továbbiakban közös szervezetben koordinálják a Rákosrendező-projekt megvalósítását is, illetve közös kezelésbe kerül a fővárosi dunai kikötők rendszerének működtetésére, benne a mederhasználati és a partfalhasználati joggal.

A megállapodás részeként pedig új lendületet kaphat a budapesti fürdők fejlesztésének, és a Fővárosi Csatornázási Művek is köztulajdonba kerül, a menedzsmentjogok pedig visszaszállnak a fővárosra. Mindemellett pedig újraindítják a Diákváros-beruházást, amellyel kapcsolatban Vitézy Dávid a főváros és a kormány mellett, a IX. kerület vezetésének támogatására is számít. 

A szolidaritási hozzájárulás csökkentése kapcsán, újságírói kérdésre válaszolva a főpolgármester kiemelte,

az önkormányzati rendszer egészét érintően kell újragondolni a rendszert. 

Karácsony Gergely elmondta, világos és egyértelmű politikai akarat van az adócsökkentés kérdésében. Magyar Péter miniszterelnök korábban tett kijelentése kapcsán, miszerint egyes települések esetében elengednék a szolidaritási hozzájárulás egy részét, Vitézy Dávid kiemelte, alapjaiban kell újragondolni az adó kivetésével kapcsolatos rendszert. 

Lapunk kérdésére válaszolva, miszerint az autópálya koncessziók felülvizsgálatának eredményeként átmenetileg leállhat-e az M1-es autópálya felújítása, Vitézy Dávid kiemelte, az Európai Bizottság egy nem rég megküldött dokumentumában megerősített, uniós jogot sért a koncessziók szerződése. 

Az M1 autópálya fejlesztésének további döntésig, az újabb megegyezésig folytatódnia kell, emellett pedig a koncesszió tulajdonosa felé jeleztük, hogy 2+2 sávosra kell visszaalakítania az érintett területet

– tette hozzá a miniszter. Szintén a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva Karácsony Gergely nem zárta ki, hogy hamarosan a Fővárosi Közgyűlés egy rendkívüli ülésén a kerületi polgármesterekkel tárgyaljanak a budapesti parkolás kérdéséről. 

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Borítókép: A Budapesti Közfejlesztések Tanácsának ülése (Fotó: Polyák Attila)

Magyar PéterKarácsony GergelyVitézy Dávidfővárosszolidaritási hozzájárulásSzóljon hozzá!

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