Borítókép: Tüntetés a Parlament előtt (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Év végéig lezárták a Kossuth tér egyes részeit, tilos lesz tüntetni az Országház környékén
Területlezárást rendelt el az Országház és a parlamenti mélygarázs környezetében a Készenléti Rendőrség. Az intézkedés október 1-jétől legkésőbb december 31-ig lesz érvényben, a kijelölt területen pedig gyűlést és más nyilvános rendezvényt sem lehet tartani.
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