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Budapesti Ügyvédi Kamara elítélte Seszták Miklós ügyvédjének megfigyelését

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Feketepontot kapott az NVVH, a Budapesti Ügyvédi Kamara is elítélte, hogy megfigyelték Seszták Miklós ügyvédjét. Szerintük a védői tevékenység ellátása a legalapvetőbb alkotmányos garanciák egyike.

Kreft-Horváth Márk
2026. 10. 01. 11:09
központi nyomozó főügyészségbudapesti ügyvédi kamaraseszták miklós

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Weber korábban közölte: a Néppártnak csak az lehet tagja, aki Európa, Ukrajna és a „jogállamiság” pártján áll.

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