Budapesti Ügyvédi Kamara elítélte Seszták Miklós ügyvédjének megfigyelését
Feketepontot kapott az NVVH, a Budapesti Ügyvédi Kamara is elítélte, hogy megfigyelték Seszták Miklós ügyvédjét. Szerintük a védői tevékenység ellátása a legalapvetőbb alkotmányos garanciák egyike.
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